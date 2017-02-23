《隱藏的人（Hidden folks）》堪稱「史詩級」的大家來找茬，玩家需要在手繪的風景插圖中找尋各個人物位置，當然其難度並不低，非常考驗眼裡，今天小編帶來「悟空」分享的《隱藏的人》全關卡人物位置攻略，助大家順利通關。

注意：IOS和Steam版本的關卡順序和內容都是一樣的，所以本篇攻略通用。

森林-第一關

探險家加蘭所在位置：

蛇所在的位置：

猴子琦琦所在的位置：

先點擊左邊樹上猴子下方的位置，會掉下來一隻猴子，點擊掉下來的猴子即可。

白香蕉所在的位置：

點擊右邊樹的右上角，會掉下來一個香蕉，點擊掉下來的香蕉即可。

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