冒險者們：

抱歉，由於昨天交易所的突發事件，導致原本該昨天寫的開發內容分享被延後了，今天補上!

隨著3月1日的臨近，研發公測內容優化工作也進入了最後的衝刺階段。今天再跟大家聊聊我們本周計劃中希望完成的優化調整內容：

關於看板任務

---- 「看板任務組隊共享」的優化下周實裝

上周我們提及的「看板任務組隊共享」的優化將於下周的更新中實裝!優化后的看板任務在組隊時更加人性化，大大減少了隊友漏接任務時出現的尷尬局面。

「看板組隊任務共享」具體細節：

1. 玩家在組隊完成看板任務時，對於「殺怪」類型的任務可以統一由隊長接取與完成;

2. 隊伍中的隊友在完成自身看板任務的時候，協助未完成任務的玩家一起完成;

3. 成功幫助隊友后，可以額外獲得一些獎勵。

關於組隊傳送

----我們計劃為組隊系統新增一個更加便捷的工具：組隊傳送

一直以來我們都鼓勵玩家進行更多的交互，組隊作為最基礎的交互需求將被優化。同時，在以後的調整方向中，2個人一起做的事、5個人一小隊做的事，都將會是一個重點關注並優化的對象。

基於此，【組隊傳送】這個便利功能正在被開發中!這個功能與我們乘坐飛行載具、進入無限塔或公會道場時，隊長髮起的一鍵進入功能類似。只需在組隊界面勾選此功能，就可以在跟隨狀態下與隊長通過卡普拉前往同一目的地了。

同時也可以透露一下，在我們的調整計劃中「牽手」功能也計劃加入一個特別的牽手傳送，而且還有特別的優惠!

關於戰鬥時長

----我們新增自動累積戰鬥時長的功能，你的時間由你支配

我們發現現在的每日戰鬥時間會給大部分的玩家帶來遊戲壓力。當然，我們並不希望大家以一種上班的心態來進行冒險。每位玩家都應該在生活中有合理安排自己的遊戲時間的權利。為此，我們新增了一個可以自動累積戰鬥時長的功能，你的時間交由你來支配!更自由，更省心。

當你某天因學業，工作，生活等等限制不能遊戲的時候，你不必再為當天的戰鬥時長浪費而糾結，你的戰鬥時長使用情況會被系統保留下來，前一天的戰鬥時長會將積累起來，在你方便的時候可以一起使用它。

同時，關於戰鬥時長設計。大家「太肝」的反饋我們也非常重視，相信會有更多的優化調整在之後發生!

互動座椅

----我們將持續大量地增加各地的約會&聚(gao)會(ji)聖地

大家都看過了音樂會中的宣傳視頻：

熱鬧的普隆德拉午後，乖巧的初心們坐在花壇邊合影，售貨馬車的頂上成為你大聲說出愛的宣言的地點…當然，作為十多年的老玩家，也許你從未忘記：曾經在南門的某處安靜的角落裡，陽光微微透過樹蔭照射到的雕花長椅上，和某位TA敞開心扉一聊聊一整天，忘記了時間，忘記了空間。

本周，我們想為角色新增一套優雅的坐姿，並同時在世界各地逐步開放可以讓玩家互動休息的地點(有些地點甚至藏在隱蔽的小角落等待發現者驚喜的表情)。

下周，我們將首先在南門和普隆德拉城內實裝一部分可以「坐」的地點。只要學會新的冒險技能，就能發現並在這些地點進行互動了。

上面的這些內容我們都在努力的製作中，同時關於各職業平衡性的調整也在我們的開發計劃中，比如「魔力增幅」、「炸彈人傳說」這些最近被熱議的話題我們都有關注^_^

最後，說一些題外話：

昨天真是漫長的一天，從交易所Bug問題發現、交易所停服、問題修復、名單導出、信息公佈、臨時封停、回檔處理，直到今天最終處理完成並向全服發放福利。在這期間，我們全體運營及研發的同學都經歷了許多，看到了許多玩家的質疑，也看到了許多玩家的鼓勵。無論如何，謝謝大家了!

這次的問題，暴露出了目前我們的測試服並沒有很好的起到應有的作用，這幾天我們也正在計劃再次對「預言之地」進行一波招募，大家可以關注最新的公告。

——不會射箭的獵人敬上