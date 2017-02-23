國產沙盒《幻》新預告 孤獨的機器人行走在荒野北京新浪網 (2017-02-23 18:42)
國產沙盒《幻》已經確認將於今年3月23日推出搶先體驗版，然而近期我們沒有看過本作太多的情報。不過就在昨天，幻羽科技官方微博放出了一段新預告，展示了本作的新後期較色系統測試。在視頻中，機器人獨自行走在廣袤的星球上，作者表示，失敗，絕望，不堪，謊言，孤寂，冷漠這幾種情緒，是他心目中最真實的《幻》，同時，他也將以本來面目與玩家見面。
《幻》是由幻羽科技打造的一款沙盒遊戲，融合了生存、戰鬥、建造等元素，是一款硬科幻遊戲。官方的目標是要打造一個1:1大小的虛擬太陽系，創造一個自由開放的世界。遊戲將於2017年3月23日登陸Steam，敬請期待。
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