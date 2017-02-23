毫無疑問，《精靈寶可夢Go》是去年移動遊戲市場上最大的黑馬，遊戲上線半年便創造了10億美元的收入，成為全球最快達到10億美元的產品。由其引領的AR+LBS玩法一時間被熱炒，但與此同時，關於這樣一種玩法話題也是接連不斷。

先是日本為了這款這類遊戲的玩法而修改交通安全法。接著考慮到安全因素，廣電總局也曾發聲，暫不受理AR+LBS的產品。日前，美國威斯康辛州最大城市密爾沃基也針對以《精靈寶可夢Go》為首的AR遊戲發佈專項法令。要求遊戲公司須向該市的公園購買指定的許可證，不然則禁止玩家在公園內使用帶有AR+LBS功能的遊戲。

事情的起因是這樣的，去年夏天也正是《精靈寶可夢Go》在全球市場最為火爆的時候，大批玩家湧向了當地的公園，但是對於突然湧入的人群以及他們留下的垃圾，公園的管理人員並沒有為此提前做好準備，可以說那段時間密爾沃基市內公園的環境非常糟糕，甚至造成了數千萬美元的損失。當地政府為此舉辦聽證會，對於這類AR+LBS玩法的遊戲進行專項治理。

「我們已經為此做了很多的準備」，密爾沃基市的負責人Sheldon Wasserman表示：「隨著市長Chris Abele在2月10日簽署。該法令已經於2月10日起開始實行。」事實上，包括伊利諾伊州在內，美國的其他地區也已經有出台類似法令的計劃。

Wasserman認為，如果不加以監管而選擇放任自流，那麼很有可能數個月之後就再也無法收場，當數千萬的玩家在一天之內湧入同一個地區，不管是對交通安全，還是環境衛生來說都是一個巨大的挑戰。

自此，當AR+LBS類的產品如果要在密爾沃基市內舉辦活動，遊戲公司必須事先徵得所屬地區園區的統一，並按照園區的不同等級及規模，支付100~1000美元不等的費用以購買專項許可證，方可在當地舉辦活動。

對此，國際遊戲開發者協會負責人Kate Edwards在一封郵件中表示，當地政府在這一新興技術才起步的時候就過早的介入，很有可能會將其扼殺在搖籃里。

同樣是密爾沃基市的一位主管Eddie Cullen也同樣提出了反對的聲音，他表示人們應當為自己的行為負責，而政府也應該鼓勵而非限制公眾進入公園。如果用戶在使用谷歌地圖時發生交通事故，那麼就應該為此負起責任而不是將錯推給地圖，而對於AR+LBS類型的遊戲來說也是如此。

From：GameLook