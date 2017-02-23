格力電器：與銀隆關聯交易系銷售產品 或增加營收逾160億北京新浪網 (2017-02-23 18:43)
e公司訊，格力電器23日晚回函交易所稱，與銀隆關聯交易預計主要是銷售智能裝備、工業製品，金額將達190億元。格力透露，銀隆2016年營收、凈利為78.98億元、8.36億元，均增逾100%；2016年銷售純電動客車超過5000輛，同比翻倍，2017年至今因季節性原因售出12輛。銀隆2017年擬銷售新能源汽車3萬輛、營收約300億。格力表示，如年度關聯交易完成，可增加格力營收162.4億元。
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