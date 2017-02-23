中華職棒／36歲火哥帶頭衝 富邦熱身賽退英雄NOWnews今日新聞 (2017-02-23 18:24)
中華職棒各隊春訓自辦熱身賽，富邦悍將今出戰韓國職棒耐克森英雄隊二軍，結果靠著隊上本土打者最資深的「火哥」張建銘首局敲出勝利打點帶領下，終場以4:2擊敗英雄隊，自辦熱身賽累積4勝1負。
張建銘今年將滿37歲，是富邦陣中本土野手最資深的球員，除了洋將力猛之外，就屬他年紀最大 。
而張建銘去年在中職冠軍賽對中信兄弟，9局上代打敲出安打，也順利幫球隊逆轉封王，展現出他關鍵時刻不軟手的特性。
此役富邦推出黃亦志先發，他主投3局失1分，表現中規中矩。富邦悍將首局就有攻勢，面對英雄隊先發投手梁訓，開路先鋒林威廷安打上壘後，張建銘補上一發深遠二壘安打，一口氣為球隊打下第1分。
帶動士氣後，富邦2局下由林威廷敲出右外野二壘安打再下一城，3局下新秀申皓瑋、張冠廷36歲獲保送，陽冠威敲出二壘安打又得1分，形成3:1領先。
熱身賽近況火熱的申皓瑋又在7局下敲安，打回1分打點，終場富邦悍將便以4:2贏球，拿下熱身賽第4勝(1負）。
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