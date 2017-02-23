陰陽師協同鬥技時間開放及參與圖文教程，各位小夥伴們在陰陽師的區服中是自己一個人還是和自己的小夥伴們一起呢，相信各位在陰陽師好友一欄中都有了 很多好友，目前來說，陰陽師中需要和好友一起做的任務還是挺多的。協同鬥技不知道各位有沒有參與過，究竟什麼時候參與協同鬥技呢，一起來看看吧。

協 同鬥技跟每天發生的鬥技形式差不多，也是限時，只不過周一到周五是單人鬥技，協同鬥技發生的時間是每周六和周日的14點到15點30，時間並不是很長。協 同鬥技只有兩個人，一個是隊長，一個是隊員，每個人都可以上陣三維式神，只不過協同鬥技玩家不能操控式神出招，只能觀戰，因為是自動戰鬥。

協同鬥技的獎勵會在每周一的時候以郵件的形式發送給各位，獎勵一般都是勾玉或者陰陽寮徽，段位也會每周重置一下，這個會影響到各位所在陰陽寮的排名問題，所以還是要好好重視一下。