今日上午，2017第十四屆TFC全球泛遊戲大會暨智能娛樂展在北京國際會議中心正式開幕。在主會場上，主辦方上方傳媒執行總裁焦光明發表致辭，他首先對不遠萬里趕赴北京參與此次2017第十四屆TFC全球泛遊戲大會暨智能娛樂展的嘉賓表示感謝。

他談道，2016年遊戲行業經歷了很多，行業整處於「熱重啟」。在行業大環境中，作為數字文化產業中流砥柱的中國遊戲人，首先進入盤整期是為了更好地再次上揚，扎紮實實「穩重擴張」，2017年會是企業重新起航的階段。另外，焦光明也分享了上方傳媒未來的發展規劃並宣布一重磅消息，今年9月TFC大會展位將對合作夥伴免費開放。上方傳媒將引領展會行業服務大升級。

以下為演講實錄：

首先我代表第十四屆TFC全球移動遊戲大會的主辦方上方傳媒，對今天出席TFC大會的各位嘉賓表示最熱烈的歡迎，對讚助和支持這次TFC大會的合作夥伴們、媒體朋友們表示衷心的感謝。

我是上方傳媒執行總裁焦光明，感謝各位的蒞臨。

在座的各位新老朋友，有熟悉我的，也有是第一次見面的。

我也是遊戲行業的老兵，做了11年的遊戲，在此特別感謝上方傳媒董事長張秋水先生與上方傳媒CEO王紫上女士的信任與託付，2017，擼起袖子，我將全力投入到這個新崗位新戰場，與各位深度交流、積極合作。

其次我來談談大會的主題「新機遇、新挑戰、新格局」，我們的董事長張秋水先生是國內極少見的擁有全盤意識以及前瞻遠見的戰略規劃師，每年的TFC主題都引領了全年行業的走勢，例如去年的跨界、融合、泛娛樂，經過了2016年相信大家都看得很清楚，泛娛樂的浪潮是多麼洶湧，跨行業的融合又是多麼波瀾壯闊，影游聯動影漫遊聯動大行其道，直播行業的崛起，電子競技賽事爆發成長。

這次TFC大會，有十場論壇，包括第十四屆全球遊戲大會、TFC直播行業大會、H5遊戲高峰論壇、蘋果應用商店論壇、正版橋IP交易論壇、AR/VR高峰論壇、國內外手游對接專場、泛遊戲投資交易會、霍爾果斯經濟特區專場、浦發銀行投融資交流對接會。尤其是我們第一次在TFC大會的展區，給我們自己搭建了一個108平米的展台，為什麼呢？就是想向行業說明，我們不僅僅是媒體、不僅僅是辦會搞活動的，我們是一個泛遊戲行業平台生態構建商，我們是泛遊戲行業資源整合商。我們的核心理念是「助力快樂產業」。

2016年，大家也都目睹了我們行業的「割肉」：流量紅利消失，一個瘋狂的、傳奇般的流量時代，惶然結束；資本遭遇寒潮，只管撒錢不問其他的「大心臟」資方都開始成熟理智；大面積裁員潮，朋友圈裡從人人求賢若渴，到現在天天推薦熟人找工作；還有，沒有內容產出，只靠「錐子臉」們已經無法支撐的直播行業，面臨多米諾式洗牌……2016年，我們經歷了太多，我認為2016年是行業在「熱重啟」，在全行業大環境下，作為數字文化產業中流砥柱的中國遊戲人，首先進入調整階段是為了更好地再次發力，扎紮實實「穩重擴張」。

2017年，紅利消息：國家整體戰略重點傾向「一帶一路」，鼓勵中國企業走出國門，我們上方傳媒今年也將發力海外一帶一路萬里行，在海外為國內企業謀得發展契機。

此外，遊戲行業作為互聯網的前沿陣地，很多方式方法與思路是其他傳統企業都不具備的，在APP領域、VR領域等我們都可以看到遊戲行業活躍的身影，因為我們始終相信，我們遊戲行業人才是最具備互聯網思維的一批人，無論進入哪一行業都將會起到顛覆作用，究其原因，就是我們相信遊戲化思維可以改變世界。

今年我們上方，平台資源完全開放，將成為大家業績增長的助推器，與遊戲行業共進退，在泛娛樂泛遊戲跨界融合的道路上，一起迎接「新機遇、新挑戰、新格局」。謝謝大家。

接下來我還要繼續講一下上方的業務，上方的資源生態圈可以用四個字母來表示，M、I、T、E。媒體這一塊包括了上方網、愛知客、TFC大會、TFC沙龍活動、上方的行業聯盟和整合營銷；投資這一塊有股權投資、上方傳奇孵化器、還有IP投資；T是交易，我們有很多交易平台。有很多小夥伴在我們這裏發遊戲。IP交易平台正版橋、股權交易平台上道網；還有一個招聘——小夥伴招聘，這四個業務有機結合，形成了一個完整的生態。

2017年我們也做了很多的規劃，第一，我們將今年定義為中國遊戲的棋牌年。所以我們接下來成立一個棋牌行業的聯盟。在這裏面我們聚集了資本和流量、政策的解讀以及成立棋牌聯盟；第二，我們也在積極的擴展海外市場，組織了海外一帶一路萬里行的活動，我們想和國內想出海的企業一起拓展海外市場；第三，我們將旗下的資源，包括TFC、上方網等多方資源整合擴展國內遊戲的整合營銷服務；第四，開展跨界融合，包括直播、音樂、虛擬偶像等等。第五，布局IP交易及其衍生品、明星代言等等。上方網將對合作夥伴進行一對一深度走訪。我們希望和你們成為一生一世的合作夥伴，代表我們可能不離不棄，我們的合作模式會更多，比如投資孵化，比如戰略投資，很多合作模式都可以跟上方來探討。

另外，我也公佈一個重大消息，就是9月份TFC大會會對我們深度合作夥伴，包括有戰略合作夥伴，投資和孵化等等合作夥伴免費。

上方豐富的資源將全面開放、助推行業加速發展、在資本上協助放大變現。歡迎大家一同搭乘上方傳媒這艘航空母艦，乘風波浪，駛上美好未來！