天天酷跑呂布最強爆分組合 必勝組合用了就贏北京新浪網 (2017-02-23 18:14)
天天酷跑呂布最強搭配攻略
呂布+皇家獅鷲+暴風雪女+鋼手戰熊+勇氣錦囊+ 2 飛星寶物
皇家獅鷲破壞障礙物加 8000 分；飛星得分加成300%，在非衝刺破壞障礙物能變換高分聖杯，還能召喚黃金印記
暴風雪女飛星加成高，而且可以將蝙蝠怪變成高分雪花，得分以及保命能力大大加強。
這套組合走的是破壞飛星流，整體的得分還是非常不錯的，可以很輕鬆突破1： 5000 的表現分比例得分，跑起來也算是比較穩定的。
不過如果小夥伴們已經有埃及艷后或者是電玩蘿莉之類的短距離爆分角色了，那麼這款人物就不推薦入手了。因為呂布的整體實力其實並沒有什麼出色的地方，在經典模式的短距離爆分其實現在的新人物都可以做到的，而他在多人對戰中表現平平，因此整體並不是很值得入手喲~
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