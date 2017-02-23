（中央社記者李晉緯台北23日綜合報導）台灣桌球女將鄭怡靜與陳思羽今天聯手在卡達公開賽以3比2的局數晉級8強，但接下來她們將與大會頭號種子爭奪晉級機會，想要前進4強，勢必得先面臨苦戰。



國際桌球總會（ITTF）舉辦，總獎金22萬美元（約新台幣676萬元）的2017國際桌總世界巡迴賽卡達公開賽（2017 ITTF World Tour Qatar Open），由卡達當地時間21日起的資格賽揭開序幕。



卡達公開賽是今年第一個國際桌總世巡賽白金級賽事（ITTF World Tour Platinum events），世界排名前10的男、女桌球好手都前往挑戰。



鄭怡靜與陳思羽的組合今天在女子雙打賽事中，聯手以11比9、11比8、7比11、10比12、11比6，擊敗香港女將蘇慧音與吳穎嵐的組合，順利晉級8強。



接下來的8強賽，鄭怡靜、陳思羽將強碰大會女雙頭號種子，韓國女將田志希與梁夏銀的組合，屆時勢必將是場硬仗。1060223