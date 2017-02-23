卡達桌賽進8強 鄭怡靜陳思羽將有苦戰中央社 (2017-02-23 18:14)
（中央社記者李晉緯台北23日綜合報導）台灣桌球女將鄭怡靜與陳思羽今天聯手在卡達公開賽以3比2的局數晉級8強，但接下來她們將與大會頭號種子爭奪晉級機會，想要前進4強，勢必得先面臨苦戰。
國際桌球總會（ITTF）舉辦，總獎金22萬美元（約新台幣676萬元）的2017國際桌總世界巡迴賽卡達公開賽（2017 ITTF World Tour Qatar Open），由卡達當地時間21日起的資格賽揭開序幕。
卡達公開賽是今年第一個國際桌總世巡賽白金級賽事（ITTF World Tour Platinum events），世界排名前10的男、女桌球好手都前往挑戰。
鄭怡靜與陳思羽的組合今天在女子雙打賽事中，聯手以11比9、11比8、7比11、10比12、11比6，擊敗香港女將蘇慧音與吳穎嵐的組合，順利晉級8強。
接下來的8強賽，鄭怡靜、陳思羽將強碰大會女雙頭號種子，韓國女將田志希與梁夏銀的組合，屆時勢必將是場硬仗。1060223
關鍵字：
上一則：姚明掌陸籃協 直指中國籃球問題多
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
籃球鞋大童鞋．nike 大童鞋．籃球鞋 大童鞋．cp3 大童鞋．中大童鞋．nike 大童鞋 籃球鞋．jordan 大童鞋．puma 大童鞋．大童鞋．NIKE 籃球鞋 氣墊 大童鞋．adidas 大童鞋
本命年行大運！吉林彩友獨家選號中大樂透1007萬【北京新浪網】
心系公益理性購彩 鄂爾多斯大叔中大樂透2007萬【北京新浪網】
風飛揚大樂透第17021期預測：08-21區間出號頻繁【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透02月25日開獎號碼匯總【北京新浪網】
距離我們最近的大樂透億元獎-蘇州2.23億巨獎【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》