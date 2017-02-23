姚明掌陸籃協 直指中國籃球問題多中央社 (2017-02-23 18:14)
（中央社台北23日電）中國大陸退役籃球明星姚明今天當選中國籃協主席。對於中國大陸籃壇現況，他認為沒有「最大的問題」，暗示到處都是問題。為迴避利益衝突，姚明將退出經營上海東方男籃俱樂部。
新華社報導，姚明以中國籃球協會主席身分出席首場記者會結束前，有記者問他是否持有美國綠卡。姚明笑著說，「我沒有綠卡。」
被問到「中國籃球最大的問題是什麼」，姚明說，這讓他想起2004年中國大陸男籃代表隊外籍教練哈里斯（Del Harris）曾問他相同問題，他當時回答，「最大的問題好像是沒有一個最大的問題，到處都是問題。」
姚明指出，目前比較迫切的可能是中國男子籃球職業聯賽（CBA）改革。當職業聯賽改革進入良性循環，就會達到非常大的社會影響力，使更多人投入、關心籃球，帶來更多福利、想法和資源。
至於自己具上海男籃投資人等身分可能帶來利益衝突，姚明宣布，從今天起不再過問上海東方俱樂部任何詳細事情，交由董事會處理，希望找到有熱情的新投資人，並在CBA下個賽季展開前處理完畢。
談到中國大陸男女籃在里約奧運表現不佳，姚明認為，和球員競技狀態、年齡劃分等都有關係，期待中國大陸隊能在2019年世界盃籃球賽和2020年東京奧運「重回過去的輝煌」。
姚明說，「成人達己」將是未來中國籃協的工作態度。「只有成就和幫助他人，才能發展和完善自己，實現自己的理想，達到自己的目標。」1060223
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
籃球鞋大童鞋．nike 大童鞋．籃球鞋 大童鞋．cp3 大童鞋．中大童鞋．nike 大童鞋 籃球鞋．jordan 大童鞋．puma 大童鞋．大童鞋．NIKE 籃球鞋 氣墊 大童鞋．adidas 大童鞋
- SEIKO精工 CS 紳士品味計時腕錶-黑/43mm 7T62-0LJ0D(SNAF67
- COACH 經典馬車LOGO防水PVC斜背包.深咖/桃紅
- 【KOMONO】Estelle Iridescent 黛兒太空系列(藍調/36mm)
- 【ARTBOX】絕仕使徒-24吋皮革提把PC鏡面鋁框行李箱(絕光銀)
- HAPPYHOME 漢諾瓦3尺化妝台-含椅子C7-517-3免運費
- CALTAN - 男女用真皮公事包 手提包 肩背包 兩用包-5256ht
- G-SHOCK「絕對強悍」時尚運動限量休閒三眼電波版腕錶-黑-AW
- Lynx - 山貓紳士極簡風格真皮公事包-沉穩灰
- 【caesar凱撒衛浴】無鉛立式廚房龍頭(K675CL)
- JP Kagu 日系北歐設計木扶手布質L型角落沙發/貴妃椅-左L款(
本命年行大運！吉林彩友獨家選號中大樂透1007萬【北京新浪網】
心系公益理性購彩 鄂爾多斯大叔中大樂透2007萬【北京新浪網】
風飛揚大樂透第17021期預測：08-21區間出號頻繁【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透02月25日開獎號碼匯總【北京新浪網】
距離我們最近的大樂透億元獎-蘇州2.23億巨獎【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》