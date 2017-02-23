卡達桌球賽逆轉勝 陳建安江宏傑晉8強中央社 (2017-02-23 18:10)
（中央社記者李晉緯台北23日綜合報導）台灣桌球好手陳建安、江宏傑聯手在卡達公開賽以3比2的局數逆轉擊敗對手，成功闖進8強。
國際桌球總會（ITTF）舉辦，總獎金22萬美元（約新台幣676萬元）的2017國際桌總世界巡迴賽卡達公開賽（2017 ITTF World Tour Qatar Open），由卡達當地時間21日起的資格賽揭開序幕。
卡達公開賽是今年第一個國際桌總世巡賽白金級賽事（ITTF World Tour Platinum events），世界前10男、女桌球好手前來挑戰，而因傷暫別桌球，世界排名一度遭到取消的中國大陸名將張繼科也在此賽復出，回歸世界桌壇。
今年將在台北世大運聯手出擊的陳建安、江宏傑，今天在雙打賽事遭遇日本選手丹羽孝希與吉村真晴的組合。
陳建安、江宏傑開賽後以12比14、10比12連丟兩局，但兩人及時穩住陣腳，連以11比3、11比8、11比8反敗為勝，最終以3比2的局數逆轉擊敗對手，成功晉級8強。1060223
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
籃球鞋大童鞋．nike 大童鞋．籃球鞋 大童鞋．cp3 大童鞋．中大童鞋．nike 大童鞋 籃球鞋．jordan 大童鞋．puma 大童鞋．大童鞋．NIKE 籃球鞋 氣墊 大童鞋．adidas 大童鞋
- MICHAEL KORS RILEY 金牌飾荔枝紋牛皮手提/斜背包(小/粉膚)
- Hello Kitty兒童眼鏡 夢幻蝴蝶結系列/紫-深棕#HEMG005 C09
- FENDI 時尚光學眼鏡 (黑色)FF1001J
- 大和酵素 大和原液酵素 1200ml
- GUCCI-時尚光學眼鏡(共４色)
- 【Billieblush】女童亮紅色休閒蓬蓬裙洋裝(U12244/X74)
- 【BRIGA CADJ-886】BRIGA CADJ-886精品設計師款時尚修身顯
- 【金飛馬 THH T-315SP 經典】可拆式下巴│3/4罩│全罩│高階帽
- 【APPLE】iPad Air 2 Wi-Fi 32GB 平板電腦
- 【KOMONO】Winston Royale 溫斯頓皇家系列(太空銀/41mm)
本命年行大運！吉林彩友獨家選號中大樂透1007萬【北京新浪網】
心系公益理性購彩 鄂爾多斯大叔中大樂透2007萬【北京新浪網】
風飛揚大樂透第17021期預測：08-21區間出號頻繁【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透02月25日開獎號碼匯總【北京新浪網】
距離我們最近的大樂透億元獎-蘇州2.23億巨獎【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》