WBC／中華隊抵達神戶 先適應氣溫NOWnews今日新聞 (2017-02-23 17:34)
經典賽中華隊今天上午搭乘班機前往日本神戶，下午4時左右已全數抵達，經過休息後，24日上午將前往Hotto Motto神戶練習，26日出戰社會人球隊日本新藥。
中華隊全體穿著訂做西裝，除了格外帥氣外，球員也都有個人行李，總計約184件左右，加上球棒等訓練器材，行李十分繁重。
不過中華隊最先要適應的應該是當地天氣，神戶靠港邊，風勢不小，最高溫頂多10度，最低溫可以到3度左右，對中華隊來說，都是考驗。
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