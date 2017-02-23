世大運／以戰代訓 中華隊誓言衛冕金牌NOWnews今日新聞 (2017-02-23 17:44)
台北世大運賽前棒球賽即將在24日於天母棒球場開打，23日舉行賽前記者會，世大運中華培訓隊好手也到場分享自身狀況，並誓言要將世大運金牌留在台灣。
身為此次培訓隊少數擁有2015年韓國光州世大運金牌經驗的球員，呂彥青表示對於世大運只有一個目標：「把金牌留在台灣！」
「和上次不一樣，這次我算是比較有經驗的主力球員了，會學著扛起責任，也會把以前學長教的東西傳承下去。」呂彥青表示。
日前才和經典賽中華隊至澳洲移地訓練，呂彥青表示在移訓中獲益良多：「這次出國因為和學長都比較熟了，也就比較敢請教他們，像除了跟投手學長們之外，也和補手林琨笙學長學了很多，更懂得攻擊打者的好球帶。」
呂彥青也期許自己能擠身於經典賽名單之中：「當然會期待能夠入選，希望可以跟更強的打者對決。」
當家攻擊型遊擊手岳東華則引用了前輩陳金鋒的名言：「球來就打！」表示會盡全力打好每一場比賽。
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