世大運／台北世大運賽前邀請賽 24日起天母火熱開打NOWnews今日新聞 (2017-02-23 16:45)
寒流來襲，讓火熱的棒球賽來為你暖心，台北世大運賽前棒球邀請賽即將在2月24日於天母棒球場開打，23日特地舉行賽前記者會，參賽隊伍都對賽事相當期待。
本次邀請賽是天母棒球場自去年8月整修後所進行的首場賽事，座椅全面翻新、外野還新增1千吋的超大型液晶螢幕，供球迷更棒的觀賽享受。世大運執委會副執行長鄭芳梵在記者會中表示，此次邀請賽會是檢視台北世大運軟、硬體設施的絕佳機會，也期待中華培訓隊能在比賽中打出良好成績，為了衛冕世大運而努力。
本邀請賽共有4支球隊參賽，分別是世大運中華培訓隊、世大運捷克代表隊、韓國嶺東大學棒球隊以及中國大陸的天津獅隊。自24日中午開始一連3天共進行6場賽事。
中華培訓隊總教練郭李建夫在記者會中霸氣發出全勝宣言：「雖然目前整體狀況還未調整至最佳，但球隊仍會用最積極的態度面對每一場比賽，也剛好可以檢視集訓的成果，找出目前還有所不足的地方，目標是3戰全勝。」
捷克隊教練Griffin Michael表示對於參賽感到相當興奮，陣中擁有很多運動能力強的打者，會期待在比賽中有良好的成績。至於嶺東大學教練金喆基則透露球隊特性以守備為重，此次來台有特意加強投手的訓練量，天津獅則長年來都會至台移地訓練，對於台灣環境絕不陌生，希望能發揮團隊默契較佳的優勢，打出高水準比賽。
4支隊伍對於即將到來的比賽都相當興奮、無不摩拳擦掌，自24日中午起台北世大運賽前棒球賽邀請賽將一連3天在天母棒球場火熱開打，歡迎喜愛棒球的球迷至現場觀戰，提前體驗世大運賽事魅力、更要替中華培訓隊加油！
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