「捐熱血 郵愛心」捐血活動



(中央社訊息服務20170223 15:53:28)中華郵政公司為呼籲全民熱心捐血，以紓解目前國內血荒，將自106年3月1日至3月31日，舉辦「捐熱血 郵愛心」捐血活動。



本次活動由中華郵政公司與臺北、新竹、臺中、臺南、高雄及花蓮等六大捐血中心所屬捐血站共同辦理，期盼帶動全國郵政員工及民眾踴躍捐輸，將愛的力量散播出去。



中華郵政公司自民國92年起，持續辦理全國性捐血活動，至今已募集超過27萬袋熱血，為社會注入愛心暖流，深獲肯定，今年將延續此一善舉。另為表感謝之意，凡參與本活動之捐血人，即可獲贈精美紀念品1份，數量有限，送完為止，歡迎社會大眾踴躍捐輸，行善救人。各地郵局舉辦捐血活動日期及地點等詳情，請至中華郵政全球資訊網(http://www.post.gov.tw)查詢。







聯絡人及電話：壽險處 蔡季芬 02-23931261轉3362



訊息來源：中華郵政股份有限公司



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