久等了！屏東有機草莓鮮香上市中央社 (2017-02-23 15:55)
久等了！屏東有機草莓鮮香上市
(中央社訊息服務20170223 15:55:17)今年的草莓受到暖冬的氣候影響，產期延後，全台民眾都在引頸期盼新鮮可口的草莓，現在不用跑到苗栗大湖，在屏東熱博也可以買到新鮮甜美的有機草莓囉！
來自屏東長治的心情有機農場是由賴玉興和賴惠中父女攜手成立，賴玉興自公家機關退休後將家中1公頃左右的農地漸漸開墾成為孕育有機蔬果的快樂農場，不到30歳的女兒賴惠中是屏科大農藝研究所的高材生，畢業後也跟隨父親腳步投入農業生產，並且在考量食安問題及自身健康等因素下堅持只種有機蔬果，除了生產鮮果外，有生意頭腦的惠中還和姐姐在高雄合開了餐飲店，販售用自家產品生產的果醬和優酪乳，在港都高雄吹起健康養生風潮。
目前農場中最主要的明星作物就是嬌豔鮮紅的有機草莓，從2年前開始育苗種植的草莓原本不太適應屏東的暖陽，而且因為種植管理相當麻煩，也讓有機草莓在市場上相當罕見，但在賴家父女的努力下，逐漸將嬌貴的草莓馴化成適合在屏東生長的健康植株，並且在今年首度邁入穩定豐收的1年，鮮香的草莓從2月底開始預計可以一直採收到3月底，有興趣的民眾可以先到屏東熱博走走看看，順便品嚐南國草莓的美味。
訊息來源：屏東縣政府
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