正修科學志工火車頭開進霧台 機器人 程式遊戲闖關樂開懷



(中央社訊息服務20170223 14:48:07)獲科技部「科學志工火車頭計畫」補助的正修科技大學師培中心，帶領學有專的系所大哥哥大姊姊前往屏東霧台國小舉辦「霧台小原子生活科學營」，透過闖關遊戲、手作課程與小型實驗，小朋友快樂的體驗生活科學，並融入當地魯凱族文化、飲食、石板屋，培養學童科學新知。



正修科技大學從自100年開始參與教育部數位學伴計畫，學生在電腦教室透過線上一對一教學方式，與偏鄉或弱勢小學生進行課後輔導，已連續7年獲得補助，除每週線上課業輔導外，更在科技部「科學志工火車頭計畫」補助下，由師資培育中心教授陳瑜容及尤琬珺老師帶領同學前往數位學伴合作小學屏東縣霧台國小，舉辦為期三天的「霧台小原子生活科學營」。



正修數位學伴科學服務隊的成員可都是身懷絕技，來自休閒運動、土木建築、電機、電子、工業工程與管理、企業管理、幼兒保育等不同系所，多半具備師資生背景，更參加國際機器人競賽獲獎，每個人依據專長設計活動主題讓小朋友體驗。



本次營隊共分八個單元，從「食品營養」、「酸鹼變色果汁」、「重力與平衡」、「摩擦力」、「建築結構紙牌屋」、「石板屋的物理智慧」、「動力車」、「一小時玩程式」、「機器人」，最特別的是結合「一小時玩程式」與「機器人」的活動，經志工同學介紹程式概念後，再以一對一或一對二帶領小朋友進行線上「經典迷宮」程式撰寫闖關，延伸解說每一程式步驟的內涵，完成闖關小朋友獲頒程式課程證書。



「機器人」單元則透過影片及圖片講解機器人製作及如何使用程式來操控機器人，再讓學童實際操作，進行分組操控搬物比賽，令小朋友驚嘆連連，玩得不亦樂乎。



陳瑜容表示，霧台學童因地理環境及家長社經條件等因素，常造成學習限制，藉由活動讓正修學生可以面對面與小朋友分享自身專業，更加活潑生動。



尤琬珺說，三天的科學營讓大、小學生收穫滿滿，小學生提升對科學的興趣及培養探究能力，大學伴則增進將專業運用於生活實務及教學能力。



霧台國小學童在營隊最後一天用鉛筆寫下，「謝謝大哥哥大姊姊到霧台教我們科學好玩的東西，增加許多科學概念」、「以後還要再來喔」、「我們會想念你們的」，充滿著濃濃感恩情。



訊息來源：正修科技大學



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