遠東科大2017全國青少年創意發明競賽 培養創意從小開始



(中央社訊息服務20170223 14:43:18)遠東科技大學舉辦2017全國青少年創意發明競賽，初賽共有來自全國各地83所高中職222位老師，指導2128位學生產出1193件作品；以及105所國中小196位老師，指導708位學生產出105件作品。並由其中挑選高中職200件、國中小70件作品參加複賽。



22日經過一天激烈的競爭，高中職由高英工商指導老師洪敬閔、吳嘉銘帶領汽車科學生洪愷駿、王啟白以「熱力四射作環保」作品奪魁，立志中學「輕鬆秒殺環保快拆式水龍頭」及長榮中學「夜間及危險氣體警示聯網人孔蓋」作品則分居二、三名，並獲得六萬元到一萬元不等的獎金。



國中小組則由高雄忠孝國小指導老師黎家雲、滕秀芝帶領學生洪翊慈、潘珩昕、柳韋宏以「防蚊排水水溝蓋」拿下冠軍及三萬元獎金；臺中清水國中「背負式割草機爪狀保護蓋」、高雄苓雅國中「多功能擔架輪椅」分居亞、季軍，各獲得二萬元及一萬元的獎金。



獲得此次高中職冠軍的高英工商汽車科三年級學生洪愷駿及王啟白表示，「熱力四射作環保」作品靈感來自電視報導，民眾遭機車排氣管燙傷，經過半年研究及實驗，才有如今成果呈現，包括現場解說展示模型，都由兩人親手打造。他們也說打從高一入校，雙方分工合作征戰無數，獲獎也無數，藉著參賽獲取評審寶貴建議，讓他們作品能夠日益精進、好上加好。他們也十分嚮往遠東科大全校師生充滿創意、創新的學習氛圍，如能延續他們創意構想，前途無可限量。



評審之一展一專利事務所總經理易湘雲，推崇遠大此次競賽作品整齊，他說學生能創意實作並結合自身專長，令他印象深刻，畢竟學生作品著重創意構思，產品完成度倒是其次。他也建議參賽學生要注意競賽規則，尤其簡報技巧，短短三分鐘或五分鐘要吸引評審或觀眾目光，是要經過設計與不斷練習。他更提醒有意朝創意發明發展的學生，檢索的重要性，除了能避免抄襲或重複，更重要遇到類似發想，如能汲取優點並超越，也會是一項好的發明。



遠東科大校長王元仁表示，希望藉由遠大在創意、創新累積的實力，帶動全國中小學「三創教育」更加蓬勃發展，從小培養青少年有創新的思維，如此才能跟上世界潮流。



訊息來源：遠東科技大學



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