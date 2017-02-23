台南古都國際馬拉松 3/5開跑中央社 (2017-02-23 16:50)
台南市政府23日宣布，台南古都國際馬拉松3月5日開跑，預估參賽選手超過1萬3000人。圖後右4為台南市長賴清德。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年2月23日
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