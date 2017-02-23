▲WBC台灣區熱身賽 中華隊VS.古巴隊。（圖／記者葉政勳攝，2017.2.21）

第四屆世界棒球經典賽（ＷＢＣ）即將於3月6日正式開打，台灣地區獨家賽事轉播單位ELEVEN SPORTS今天發表聲明，再次澄清目前尚未有任何有線及無線電視頻道取得正式授權，ELEVEN SPORTS仍為經典賽電視獨家轉播單位。日前，公視頻道也曾發表將轉播39場經典賽賽事，讓人摸不著頭緒。

ELEVEN SPORTS重申經典賽轉播賽事權利，總監康小玲強調：「我們必須要澄清，不管公視或是其他單位，都尚未取得正式授權。」

對此，公視表示：「公視與ELEVEN SPORTS尚在議價階段」，也就是說，尚未正式取得授權，不過公視曾轉播過第二、三屆經典賽的賽事，若無意外，應該還是會轉播。

據了解，其實公視與其他單位都已經跟ELEVEN SPORTS接洽轉播，但由於ELEVEN SPORTS尚未確認電視頻道部分細節，因此希望確定後再一起公布，但公視與其他單位已搶先披露，所以造成「不同調」的狀況。

然而經典賽尚未開打，就先演變出電視轉播權風波爭議，的確也為這屆經典賽提前「暖身」。