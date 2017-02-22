紅十字會法修訂草案三審 未依法向捐贈人反饋情況或可追刑責北京新浪網 (2017-02-22 15:15)
中新社北京2月22日電 (記者 梁曉輝)紅十字會法修訂草案22日第三次提請全國人大常委會審議。修訂草案三審稿(以下稱三審稿)增加規定了紅十字會及其工作人員「未依法向捐贈人反饋情況」的法律責任。
三審稿將「未依法向捐贈人反饋情況」列入追責情形之一，規定未依法向捐贈人反饋情況或者開具捐贈票據的，紅十字會及其工作人員由同級人民政府審計、民政等部門責令改正；情節嚴重的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分；造成損害的，依法承擔民事責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
此外，三審稿對紅十字監事會負責人的產生作出了明確規定：監事會民主推選產生監事長和副監事長。此前，修訂草案二審稿規定了紅十字會理事會、監事會的產生和職責等。有的常委委員、全國人大代表提出，修訂草案對監事會負責人的產生未作明確規定，建議增加上述規定，三審稿採納這一意見並作了上述修改。
全國人大法律委員會認為，修訂草案三審稿已經比較成熟，建議提請本次常委會會議審議通過。(完)
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