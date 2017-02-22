人民網香港2月22日電 香港特區政府財政司司長陳茂波在發表2017至2018財政年度財政預算案時指，新一年香港特區政府社會福利方面的的經常開支預算為733億港元，占政府經常開支的20%，主要有五大方面的措施。

第一，增撥2.53億港元加強對長者的照顧，提供資助安老宿位和長者日間護理服務，以及改善現有合約院舍的服務，及增加療養照顧補助金及照顧認知障礙症患者補助金的撥款。第二，增在長者生活津貼下增加一層高額援助，並放寬長者生活津貼的資產上限。第三增撥1.76億港元支援殘疾人士，提供住宿照顧、日間訓練及職業康復服務等名額，加強精神健康綜合社區中心的人手，第四，增撥5.82億港元支援有特殊需要的兒童及其家長，豁免特殊幼兒中心的服務費。第五，增加1.45億港元給日間及提供住宿幼兒照顧服務和學前康復服務的單位，以提高幼兒工作人員的薪酬，挽留及吸引幼兒工作人員等。(吳玉潔)