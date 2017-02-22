新華社蘭州２月２２日電 題：一隻「駱駝」背後的列車之變——蘭州鐵路局供給側改革觀察

新華社記者任衛東、王衡、張玉潔

剛剛結束的春運里，工號「０００」的「駝小明」為蘭州鐵路局「掙」了６．２萬元。「駝小明」並非真人，而是以駱駝為原型的形象，有玩偶、漫畫、表情包等諸多「分身」。

兩年多來，蘭州鐵路局在落實供給側改革中推出以「絲路快車」為主題的品牌列車，「駝小明」就是品牌列車上的眾多創意之一。

列車成景點，旅客變遊客，坐火車不再「熬時間」

「火車上能玩滑梯，這在以前是根本不敢想的事。」在蘭州前往天水的「麥積山號」列車上，３６歲的旅客王樺發現有節車廂竟是兒童遊樂園時，連連感嘆。說話間，又胖又萌的「駝小明」走進車廂，憨態可掬的樣子，逗得孩子們哈哈笑。

會「賣萌」的「駝小明」還是一位安全宣傳員。被門夾后痛哭流涕、被開水燙傷后痛苦不堪，在它演繹下，原先生硬的鐵路安全宣傳內容變得分外生動。

「麥積山號」是蘭州鐵路局「絲路快車」品牌列車之一。自２０１４年７月開通首趟品牌列車以來，「絲路快車」已開行２６對，通達上海、天水、銀川等多個城市，累計發送旅客１９３２萬人次，客票收入３０億元。

「絲路快車」的一個重要特點是注入文化因子，把火車變成「景點」，讓旅客變成「遊客」。如在「敦煌號」上，乘務員在服務間隙化身「飛天」，伴著窗外漸沉的夕陽輕搖曼舞，寂寥的大漠也多了些許溫柔。

蘭州鐵路局局長王峰說，「一帶一路」帶熱了絲路旅遊，但由於路途遙遠、景點分散，遊客花在車上的時間常常比遊玩的時間還多。因此，蘭州鐵路局以旅遊列車為突破口，積極推進供給側改革，推出了集出行與休閑為一體的「絲路快車」品牌列車。

王峰說，乘「絲路快車」出行，原先需要「熬」才能度過的時間，變成了沿途的旅遊享受。

你需我予，創新形態，經濟收入不降反升

今年４０天的春運，「駝小明」玩偶賣出近９００隻，銷售額超過６．３萬元，是平時的２倍。它的出現，讓列車經濟跳出了「啤酒飲料礦泉水、花生瓜子八寶粥」的套路，激發了更為廣闊的市場。

「市場需要什麼，我們就提供什麼。提供有效供給，才能激發新需求。」蘭州鐵路局客運處處長楊忠民說。

春運期間，「金張掖號」等「絲路快車」上，有專門的「年貨超市」車廂。乘客在列車上看貨下單，掃二維碼支付，就能在家等著收年貨了。這樣一來，旅客不僅是遊客，也變成了顧客。鐵路與物流相結合，產業鏈又延長了一環，經濟形態更豐富。

「年貨超市」賣的不是「大路貨」。商品是鐵路部門和甘肅、寧夏等西部省份的地方政府或扶貧企業聯合打造的，質優價廉。「每賣出１件產品，都能給貧困地區群眾增加一份收入。」蘭州鐵路局蘭州客運段經營創新科科長孫建輝說。

「絲路快車」剛開行時，曾面對「騰出車廂，減少運力，收入要降低」的質疑。運營結果顯示，蘭州開往上海的兩趟列車中，「蘭州旅遊號」２０１６年車票收入２．６億元，比另一趟幾乎等時長、同價位的列車多收入５０００萬元。

除了客運運輸外，蘭州鐵路局貨運運輸的供給側改革也成效頗豐，比如在７０個「關鍵少數」企業派駐廠代表，協助企業對接鐵路。儘管經濟形勢相對困難，但蘭州鐵路局的貨運收入卻逆勢上揚。２０１６年，蘭州鐵路局貨運收入比上年增長３．１億元，增幅位居全國１８個鐵路局中的第２位。

找「痛點」，轉思路，「鐵老大」變身「駝小明」

「別的行業在想方設法爭取顧客的時間，我們擁有的，恰好就是充足的時間。我們的供給側改革就是從時間入手，把乘客無奈的等待變成愉快的體驗。」蘭州鐵路局蘭州客運段段長吳冰認為，行業「痛點」恰是供給側改革的著力點。

為了盤活乘客的乘車時間，「絲路快車」創意不斷，比如為獨行乘客提供窗帘和電腦桌板，為樂享慢生活的人提供咖啡書吧，為團隊出行的乘客打造臨時會議廳，為從沙漠遊玩歸來的旅人提供泡腳盆……

「駝小明」從創意到產品設計，是由蘭州客運段一群年輕人提出的，他們還為此成立了專門的工作室。孫建輝說，駱駝是古絲路的主要運輸工具，而今絲路已無駝鈴聲，但一提到絲路，人們還會想到駱駝，這就是「駝小明」創意的來源。

「創新引領發展，一日不創新則心不安。」王峰說，在供給側改革中，蘭州鐵路局充分發揮每一個鐵路職工的創新潛能，同時藉助清華大學等國內知名高校及科研院所的「腦力」，進一步增強創新能力。

王峰說，蘭州鐵路局現有職工７．８萬人，每年招收５０００名左右的高校畢業生。「絲路快車」為各有專長的他們搭建了一個結合本職工作展示才華的平台，激發了他們的創新活力。

兩年多的實踐，蘭州鐵路局的改革創新氛圍漸漸形成。每趟「絲路快車」都結合線路特點，不斷創新服務內容，創新成果定期評比，並與個人收入挂鉤。同時，在物品擺放、服務禮儀等各方面形成了一套較為成熟的標準體系，有的還推廣到其他列車。

又胖又萌、呲著大白牙的「駝小明」已經成為蘭州鐵路局的「代言人」。通過供給側改革，「冷麵鐵老大」漸行漸遠。百年中國列車不但更快，而且更好更美。