？？？？華龍網2月22日15時02分(通訊員 黎洪楊)筆者從重慶市江津區賈嗣鎮了解到，該鎮以實現「零種植」、「零產量」為目標，按照「預防得住、發現得了、剷除得盡、打擊得狠、追究得嚴」的工作原則，通過落實責任、宣傳培訓、摸排踏查等措施,多措並舉切實加強禁種鏟毒工作。

？？？？落實責任。該鎮與6個行政村和一個社區分別簽訂了禁種鏟毒工作責任書，明確各村（社區）主任在禁種鏟毒工作中的第一責任，要求各村嚴格落實責任，適時組織村（社區）幹部和群眾對轄區內的種植作物進行排查，嚴防轄區內非法種植罌粟行為發生，對責任落實不到位的單位和主體責任人將嚴厲追責。

？？？？宣傳培訓。該鎮在春運、法制宣傳月、國際禁毒日期間集中開展禁毒宣傳活動，通過圖片展示、播放宣傳視頻、發放宣傳品、禁毒知識有獎問答等方式，廣泛宣傳禁毒知識和有關禁毒的法律法規，同時每半年召開一次禁毒工作培訓會，切實提高鎮機關幹部、各村（社區）幹部對毒品的識別能力、禁種鏟毒能力。

？？？？摸排踏查。該鎮根據罌粟生長規律特點，抓住罌粟種植、開花、收割等關鍵節點，組織鎮機關幹部、村社幹部、派出所民警、護林員和禁毒積極分子，深入庭院田間、溫室大棚、山區林場、重點山頭實地察看，確保「零種植」、「零產量」的目標得以實現。