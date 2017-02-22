華龍網2月22日15時訊（記者 闕影）「警察叔叔，我媽媽是壞人，逼我寫作業，還要打我。」近日，重慶沙坪壩110民警接到一小學生撥打的求助電話，要民警去「評理」。

2月21日16時許，沙坪壩110快處隊民警接警稱大學城某小區有一起家庭糾紛。 民警聯繫報警人，驚訝地發現竟是一名十歲小孩。

小孩名叫星星（化名），他在電話裏面委屈地告訴民警，當天，自己在家裡玩得高興，忘了做作業，被爸媽罵了幾句，他一生氣就頂了嘴，還衝口而出幾句髒話。爸媽要打他，他就想讓警察叔叔來評理。

星星以為警察叔叔會幫他說話，但民警並沒有。民警表揚了星星報警求助的行為，因為現在很多小孩遇到困難沒有報警求助的概念，同時民警在電話中批評了星星，告知星星說髒話是不好的行為，後來民警與星星家長進行了通話，告知教育小孩不能簡單粗暴，而是發現問題後進行正確引導，讓小孩自己意識到犯錯了需要改正。