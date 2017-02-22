江津區夏壩鎮人大：調研特色產業 促進鄉村旅遊健康發展北京新浪網 (2017-02-22 15:17)
？？？？華龍網2月22日15時01分訊（通訊員 周侯印）為加快農業產業轉型升級步伐，促進農民持續增收。近期以來，重慶江津區夏壩鎮人大組織部分人大代表對將於3月份舉辦的首屆夏壩鎮「金色花谷」油菜花節的前期準備工作情況，開展了特色鄉村旅遊發展專題調研活動。
？？？？據了解，「金色花谷」觀光旅遊景區位於江津區夏壩鎮雙新村，是該鎮重點打造的萬畝油菜花生態種植核心示範區，也是該鎮特色效益農業發展的重要成果之一，景區面積1000餘畝，經過近幾年來的精心培育和打造，目前該景區在區內外已具在一定的知名度。
？？？？針對「金色花谷」景區近年來在對外開放中存在的基層設施、產業規模、農產品增效等等方面存在的不足和問題，該鎮人大從2月中旬開始，組織調研組深入景區內外，就進一步完善景區內標識，標牌等配套基礎設施建設，提高景區規範化水平，提升景區接待能力以及如何以菜花節為契機，充分利用農村電子商務平台，將富硒糧油、蔬菜等農產品通過電商銷售，實現項目區內農產品增效和農民增收等方面，通過採取召開座談會、現場了解、聽取彙報等方式進行了深入調研。
？？？？該鎮人大負責人表示：在完成考察調研的基礎上，將組織力量，對徵求到的情況進行匯總梳理歸類，結合實際提出有關解決方案和措施，為促進形成「公司+基地+農戶」的農旅結合發展思路，延長產業鏈，提升景區上檔升級撰寫好調研報告，為政府加快特色鄉村旅遊持續健康發展提出有價值的意見建議。
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