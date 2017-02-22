北京大爺雪中飆英語：Big snow……北京新浪網 (2017-02-22 15:18)
北京下起大雪，一位大爺在接受採訪時反客為主然後發揮主場優勢，中英文流利切換，成功「征服」記者及觀眾。仔細看大爺那小眼神！
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