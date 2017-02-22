台南市蔣介石銅像晚間被拆除 被質疑偷摸拆掉北京新浪網 (2017-02-22 15:19)
中國台灣網2月22日訊 據台灣「中央社」報導，台南市玉井區公車站前圓環的蔣介石銅像昨(21日)晚被市政府拆除，再度引發各方議論。玉井區公所今天(22日)表示，為配合老街相關設施提升整體機能，同時避免「二二八」有人破壞銅像，遂選在晚間人車較少時拆除。
據報導，設於台南市玉井區老街附近公車站前圓環的蔣介石銅像，在昨晚10時許由區公所僱工拆除，警方安排警察到場執行維安勤務。許多當地人今早出門后，發現景觀不太一樣，引發不少議論。有人質疑是「趁著晚上偷偷摸摸拆掉」。
另據台灣《中時電子報》報導，以「孫中山」為名的台灣中山大學，為處理校園內「孫中山與蔣介石銅像」存廢問題，竟然成立「銅像處理委員會」。外界好奇，未來若成功「去孫又去蔣」，中山大學還能叫中山大學嗎？(中國台灣網 盧佳靜)
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