女子虛構銀行倒閉信息被行拘 致大量市民取款北京新浪網 (2017-02-22 14:13)
原標題：發微信謊稱某銀行將倒閉 造謠者被行政拘留10日
本報訊（通訊員 路瑞東 實習生 童達）女子劉某利用微信虛構某銀行將倒閉的信息併發出，導致大量群眾到銀行取款，擾亂了正常的社會秩序。近日，劉某被公安津南分局依法行政拘留10日。
2月18日下午，駐津南區某銀行報警，稱自17日開始有大量儲戶到銀行詢問是否倒閉等情況，並有多名儲戶準備將未到期的定期存款提前支取，導致銀行經營秩序混亂。經銀行了解，這些儲戶均系在某微信群中看到網友發出的「天津津南某銀行將要倒閉，號召人們抓緊取款」的微信后，才到銀行來的。接警后，公安津南分局八里台派出所查明發微信的網友為劉某，並於當日22時將劉某抓獲歸案。經審查得知，劉某在菜市場聽到津南某銀行的「小道消息」后，一時興起用手機微信發佈了虛假信息。
來源：天津日報
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