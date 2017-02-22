2017年2月19日，湖北省襄陽市，一位車主在南湖賓館免費提供的電動汽車智能充電樁停車位前為自己的電動汽車充電。圖片來源：東方IC

中國網新聞2月22日訊（記者 張艷玲 實習記者 董小迪）近日，網上傳出的「北京新能源汽車全面停售」消息引發公眾廣泛關注。中國網記者走訪發現，新能源汽車雖並未停售，但購車后的上牌卻存在很大問題，部分消費者的中籤指標面臨作廢風險。

中國網記者致電北京比亞迪、北汽新能源等多家4s店，銷售人員均否認停售傳聞。

北汽新能源廣營店工作人員告訴記者,店內的新能源車仍可銷售，「開票、保險等手續都可以辦理，只是暫時無法上牌，預計26日前可以辦理。」比亞迪4S店的工作人員也表示，他們得到消息，「本月20多號《目錄》重審就將完畢，購車上牌可以恢復正常。」

1月8日，中機車輛技術服務中心下發「關於調整《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》申報工作通知」，要求車輛生產企業進行網上申報。同時，2016年發佈的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中的1至5批車型需重新核定。審定合格車型才能進入新能源汽車推廣應用推薦車型目錄。

那麼部分4S店給出的「可以上牌」的承諾是否可信？北京市車管所的工作人員告訴記者，新能源汽車上牌要求所購車型必須在經信委發佈的目錄中，目前要等待目錄出台。

對於推薦車型目錄的公佈，北京經信委2月17日在官方微博給出答覆，稱「正加緊組織收集企業申報材料，爭取本月26日前推出2017年第一批北京市新能源小客車生產企業和產品名單。」

對於部分中籤指標在目錄發佈前到期的消費者面臨的問題，中國網記者致電北京交通運輸服務監督熱線，工作人員表示，新能源汽車的購車指標與普通汽車不同，無法申請順延，指標到期的車主只能選擇重新申請。