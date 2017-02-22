又有蔣公銅像被拆除了，這次的地點是台南市玉井區圓環，網友在臉書多個社團張貼蔣公銅像遭拆除的圖片，引起熱議，正反意見均有，但網友還是認為，趁夜黑風高之時移走蔣公銅像，跟小偷沒兩樣。

據了解，除了玉井區圓環外，新營區公園路的蔣公銅像也已經拆除，送到桃園慈湖保存。不過，蔣公銅像被拆除的圖片被PO上臉書社團，還是引起許多網友的論戰。有的人認為，蔣公銅像是威權時代的產物，現在的時空已經不需要再設立，拆了也好；也有人說，雖然它具政治意義，但就鄉里來說，蔣公銅像會是地方指標，看到它就會有回家的感覺。

據《蘋果日報》報導，玉井區長張文榮說，拆除蔣公銅像除是配合工務局的「噍吧哖藝文廣場整體規畫設計」案，另也考量時近228，可能又會有破壞銅像舉動，才選在昨晚人車較少時拆除，絕非趁夜偷偷摸摸拆掉。