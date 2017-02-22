上汽乘用車工廠落戶鄭州 規劃產能60萬輛北京新浪網 (2017-02-22 15:21)
新華社鄭州2月22日電（記者付昊蘇）上汽集團副總裁、上汽乘用車公司總經理王曉秋近日透露，鄭州新工廠（上汽乘用車公司第三工廠）已經確定落戶鄭州。記者也從鄭州市工信委獲悉，上汽鄭州工廠已經開始進行改造，爭取今年下半年能夠投產，規劃產能60萬輛。
上汽集團數據顯示，2016年公司實現整車銷售648.89萬輛，同比增長9.95%；其中上汽自主品牌乘用車的表現尤其顯眼，漲幅最高，全年銷量32.2萬輛，同比上漲89.2%。上汽乘用車目前已有兩個生產基地，整車年產能約40萬輛。從2016年銷售情況和增長勢頭來看，擴充產能是必要之舉。
人口大省河南，有可觀的消費市場。《2015年河南省國民經濟和社會發展統計公報》數據顯示，當年全省民用汽車保有量1050.55萬輛，比上年末增長17.2%，其中私人轎車777.71萬輛，增長18.5%，增速明顯超過全國平均水平。
業內分析認為，河南和鄭州獨有的交通、物流優勢，有利於上汽降低成本。此外，汽車製造產業是河南重點支持的五大主導產業之一，這也意味著，在企業未來發展過程中，將會得到更多的政策支持和優惠。
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