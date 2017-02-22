國家衛生計生委：全力控制Ｈ７Ｎ９疫情傳染源 切斷傳播途徑北京新浪網 (2017-02-22 15:21)
新華社北京２月２２日電（記者王賓）國家衛生計生委日前要求各地衛生計生部門研究採取更有針對性、更加堅決果斷的措施，全力控制傳染源，切斷傳播途徑，以「大健康、大衛生」理念保障人民健康。
２０１７年１月以來，全國已有１６個省份報告Ｈ７Ｎ９感染病例和死亡病例。國家衛生計生委負責人在進一步加強Ｈ７Ｎ９疫情聯防聯控工作視頻會議上指出，各地、各部門、各單位要增強責任感緊迫感，最大限度減少疫情對人民群眾健康和生命安全的危害。
強化源頭控制需要關口前移、重心下移。國家衛生計生委強調，已發現Ｈ７Ｎ９病例或活禽市場檢出動物Ｈ７Ｎ９病原學陽性的地市縣，要儘快落實關閉主城區活禽市場的措施。對關閉的活禽市場要進行嚴格的清洗、消毒處理。根據檢測結果，有針對性地撲殺活禽。
會議還要求繼續加強疫情監測預警，繼續強化病例救治，做好信息發佈，支持農業部門抓好Ｈ７Ｎ９剔除工作，積極促進家禽產業轉型升級。
國家衛生計生委有關負責人指出，要落實各項防控工作部署，強化責任擔當，加強執法力度，確保工作責任到位、政策落實到位、措施保障到位，堅決打贏Ｈ７Ｎ９疫情防控攻堅戰。
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