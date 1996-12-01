？？？？為期5天的伊犁哈薩克自治州第十四屆人民代表大會第一次會議在圓滿完成各項議程后，20日上午在伊寧市勝利閉幕。庫爾瑪什·斯爾江當選自治州人民政府州長，盧蜀江、梅鈺、張菊、扎克·左爾東、高琪、葉力夏提·吐爾遜拜當選副州長。

庫爾瑪什·斯爾江簡歷

庫爾瑪什·斯爾江

庫爾瑪什·斯爾江，男，哈薩克族，1959年5月生，新疆精河人，1984年7月參加工作，1984年6月入黨，大學學歷（1984年7月新疆大學生物系生物專業畢業）。

？？？？1978.03--1979.09 新疆維吾爾自治區奎屯師範學院預科班學習

1979.09--1984.07 新疆大學生物系學習

1984.07--1984.08 新疆維吾爾自治區黨委黨校選調生班學習

1984.08--1987.12 新疆維吾爾自治區林業科學院幹部

1987.12--1991.11 新疆維吾爾自治區黨委組織部知識分子工作處幹部（其間：1990.04--1990.11在新疆維吾爾自治區尼勒克縣參加社教）

1991.11--1994.01 新疆維吾爾自治區黨委組織部知識分子工作處副主任科員

1994.01--1996.12 新疆維吾爾自治區黨委組織部知識分子工作處主任科員

1996.12--1998.11 新疆維吾爾自治區黨委組織部知識分子工作處助理調研員

1998.11--2001.06 新疆維吾爾自治區黨委組織部幹部一處副處長（1998.09--2000.09在中央民族大學民族經濟專業在職研究生班學習；其間：1999.09--2000.01，在中央黨校新疆班學習）

2001.06--2004.03 新疆維吾爾自治區黨委組織部幹部三處副處長

2004.03--2006.05 新疆維吾爾自治區黨委組織部幹部三處副處長、調研員（其間：2004.04--2004.10掛職任北京市東城區委書記助理；2005.03--2006.04掛職任新疆維吾爾自治區烏魯木齊縣委副書記）

2006.05--2007.08 新疆維吾爾自治區黨委基層組織建設領導小組辦公室副主任

2007.08--2008.03 新疆維吾爾自治區新聞出版局（版權局）黨組成員、副局長

2008.03--2013.08 新疆維吾爾自治區黨委組織部副部長（其間：2008.03--2008.07在中央黨校新疆班學習）

2011.10自治區紀委常委、自治區黨委組織部副部長；

？？？？2013.08自治區紀委副書記；

？？？？2016.01伊犁州黨委副書記，州政府黨組書記、代理州長；

？？？？2016.02伊犁州黨委副書記，州政府黨組書記、州長。