台南崑山中學遭人丟大龍炮 幸無人受傷NOWnews今日新聞 (2017-02-22 15:00)
台南市崑山中學今(22)日上午9時許，遭兩名男子從圍牆外丟入兩枚爆裂物後爆炸，第五分局警方獲報趕抵，初步確認爆料物是大型鞭炮「大龍炮」，所幸當時在操場上課的師生都沒有受傷。警方調閱監視器後，已鎖定兩名共乘機車的男子涉案，將全力追查嫌犯到案。
第五分局今天上午近9時接獲崑山中學教官報案，指稱遭人從圍牆外丟入不明爆裂物，所幸當時沒有師生在爆炸地點附近活動，沒有人受傷。
警方初步檢視兩枚爆裂物，確認不是土製炸彈爆裂物，而是大型鞭炮「大龍炮」。並調閱附近監視器畫面，發現兩名男子共乘一部機車，行經柴頭港溪防汛道路、操場外圍牆時，坐在後方的男子持兩枚鞭炮丟進校園。
校方表示，初步了解師生沒有與他人結怨，警方不排除是惡作劇，或者其他糾紛所致，將全力追查兩名嫌犯到案釐清案情。
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