洗車場20名男女攜槍械逃逸 警方疑中圈套NOWnews今日新聞 (2017-02-22 15:10)
台中市警方今(22)日凌晨1時許，前往位於大連路三段與安順東九街口的洗車場處理攜槍械案，屋內20名男女拒不開門，與警方對峙期間，突然有14人分乘3輛百萬名車，當街鬥毆，大批警力前往壓制時，屋內男女竟趁機落跑。警方懷疑這起鬥毆案是為了掩護洗車場內的人逃逸，已調閱監視器畫面，以車追人逮捕嫌犯，釐清案情。
台中市第五分局文昌派出所表示，今天凌晨1時接獲報案，指稱有20名男女持槍械到洗車場二樓內，立即調派大批警力到場，但他們卻不開門，與警方展開對峙。
此時路口出現保時捷、賓士級BMW等3輛名車，14名男子下車後互相叫囂、當街鬥毆，警方立即掏槍對空連開2槍嚇阻，並壓制滋事民眾。清查後發現，14人均沒有攜帶違法物品，沒有人涉案遭通緝，雙方也打算不提告，警方遂依違反《社會秩序維護法》進行裁罰。
奇怪的是，正當警力轉往處理鬥毆事件時，洗車場的20名男女卻趁機分乘小客車離去。警方懷疑兩件事有關聯，可能是洗車場男女致電請求友人支援，刻意製造鬥毆案，而警方則中了他們設下的圈套。警方將調閱監視器畫面，以車追人，釐清案情。
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