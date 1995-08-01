伊犁州十三屆政協主席、副主席、秘書長簡歷(主席賽爾建·烏合拜)北京新浪網 (2017-02-22 15:23)
中國人民政治協商會議伊犁哈薩克自治州第十三屆委員會主席、副主席、秘書長名單
（2017年2月18日自治州政協十三屆一次會議通過）
主席：賽爾建·烏合拜（哈薩克族）
副主席：閆國燦、張新生、劉克華、潘行科、古麗巴琴·賽力克拜（女，哈薩克族）、加拉力丁·卡馬力（維吾爾族）、拉格瓦·才布格加甫（蒙古族）、達吾克西·都孜拜（哈薩克族）
秘書長：孔令勝
賽爾建·烏合拜簡歷
賽爾建·烏合拜，男，哈薩克族，1963年8月生，新疆吉木乃人，1985年9月參加工作，1985年6月入黨，大學學歷（1985年7月，新疆師範大學地理系自然地理專業畢業）。
1981.09 新疆師範大學地理系自然地理專業學習
1985.09 伊犁教育學院教師（其間，1988.09—1989.06，北京大學地理系進修）
1989.06 伊犁教育學院地理教研室副主任
1990.04 伊犁教育學院教務處副處長（其間，1991.09—1993.07，中央黨校民族幹部理論培訓班學習）
1995.08 伊犁教育學院教務處處長
2000.07 伊犁教育學院黨委委員、副院長（其間，1999.03—2000.10，吉林大學社會學專業研究生課程進修班學習）
2003.03 伊犁教育學院黨委副書記、院長
2004.10 伊犁師範學院黨委委員、副院長（其間，2005.03—2005.07，中央黨校新疆班學習）
2006.11 伊犁師範學院黨委書記、副院長
2016.06 自治區人民政府副秘書長（廳長級）、政府辦公廳黨組成員
2016.12 伊犁州政協黨組副書記
2017.02 伊犁州政協黨組副書記、主席。
閆國燦簡歷？
男，漢族，1958年8月生，河南禹州人，1976年12月參加工作，1978年10月入黨，中央黨校研究生學歷（2003年7月中央黨校函授學院在職研究生班經濟管理專業畢業）。
1976.12 空九軍通信站戰士
1978.11 空軍烏魯木齊指揮所通信站戰士
1981.10 空軍烏魯木齊指揮所通信站政治處幹事
1983.06 空軍烏魯木齊指揮所政治部組織處幹事（其間：1984.09—1986.07解放軍西安政治學院大專班學習）
1987.10 空軍烏魯木齊醫院政治處政治協理員
1989.08 自治區黨委組織部幹部二處幹部
1990.07 自治區黨委組織部幹部二處副主任科員
1991.11 自治區黨委組織部幹部二處主任科員
1993.03 自治區黨委組織部幹部一處副處長
1995.12 自治區黨委組織部幹部一處處長（1995.09—1997.12中央黨校函授經濟管理專業學習）
1998.03 自治區黨委組織部辦公室主任
2000.08 自治區黨委組織部幹部二處處長（1998.03—2000.10北京工商大學工商管理專業研究生課程進修班學習）
2000.12 自治區黨委組織部部務委員、副廳級調研員、幹部二處處長（其間：2000.09—2003.07中央黨校函授學院在職研究生班經濟管理專業學習）
2003.12 自治區黨委組織部部務委員、副廳級調研員
2005.01 阿克蘇地委副書記、紀委書記（其間：2005.09—2006.01中央黨校中青班學習）
2006.06 阿克蘇地委副書記、紀委書記、政法委書記
2011.02 自治區質量技術監督局黨組副書記、局長
2013.03 和田地委書記
2013.04 和田地委書記，兵團第十四師黨委第一書記、第一政委
2016.05 自治區黨委宣傳部部長
2016.06 自治區黨委宣傳部部長、自治區社會科學界聯合會主席
2016.10 伊犁州政協黨組書記
2017.02 伊犁州政協黨組書記、副主席。
張新生簡歷？
男，漢族，1961年12月生，山東樂陵人，1982年8月參加工作，1986年6月入黨，中央黨校研究生學歷（2006年1月中央黨校研究生院法學理論專業畢業）。1980.10？？ ？伊犁畜牧學校草原專業學習
1982.08？？ ？沙灣縣柳毛灣鄉政府秘書
1986.09？？ ？沙灣縣委辦公室秘書（1985.09—1988.07新疆廣播電視大學石河子分校漢語言文學專業學習）
1993.02？？ ？塔城地委辦公室秘書
1993.10？？ ？塔城地委辦公室副科級秘書（1989.09—1994.06新疆高等教育自學考試漢語言文學專業學習）
1995.10？？ ？塔城地委辦公室督查科科長
1997.11？？ ？塔城地委辦公室副主任
2000.12？？ ？塔城地委副秘書長、辦公室主任（其間：2003.03—2004.01中央黨校新疆班學習）
2004.06？？ ？塔城地委秘書長（2004.03—2006.01中央黨校研究生院法學理論專業在職研究生學習）
2007.03？？ ？塔城地委委員、秘書長
2008.12？？ ？塔城地委委員、紀委書記、秘書長
2010.12？？ ？塔城地委委員、紀委書記
2011.09？？ ？伊犁州黨委常委（副廳長級）、紀委書記
2011.10？？ ？自治區紀委委員，伊犁州黨委常委（副廳長級）、紀委書記
2013.06？？ ？自治區紀委委員，伊犁州黨委常委（副廳長級）、組織部部長、黨校校長
2016.04？？ ？自治區紀委委員，伊犁州政協黨組成員
？？？？2017.02？？？？自治區紀委委員，伊犁州政協黨組成員、副主席
劉克華簡歷？
男，漢族，1960年4月生，湖南株洲人，1981年8月參加工作，1982年12月入黨，中央黨校研究生學歷（2003年1月中央黨校函授經濟學專業畢業）。
1981.08？？ ？塔城市二中教師
1984.04？？ ？塔城市團委副書記
1985.01？？ ？塔城市團委書記
1989.06？？ ？塔城市恰夏鄉黨委書記
1994.03？？ ？塔城市農委書記、第一副主任
1995.08？？ ？塔城地區林業處副處長
1997.09？？ ？塔城地委辦公室主任
1999.03？？ ？塔城地委副秘書長、辦公室主任
2000.12？？ ？塔城地委秘書長
2001.04？？ ？裕民縣委書記（2000.03—2002.01中央黨校新疆班學習）
2005.12？？ ？伊犁州農業局黨組書記、副局長（副廳長級）
2015.02？？ ？伊犁州政協黨組成員、副主席（副廳長級）
潘行科簡歷
男，漢族，1960年9月生，山東平度人，1983年9月參加工作，1986年2月入黨，大學學歷（1983年9月新疆大學中國語言系哈薩克語專業畢業）。現任伊犁州政協黨組成員，州政府黨組成員、秘書長，州政府辦公廳黨組書記。
1979.09？？ ？新疆大學中國語言系哈薩克語專業學習
1983.09？？ ？伊犁州黨委組織部幹部
1992.01？？ ？伊犁州計委辦公室副主任
1994.05？？ ？伊犁州計委辦公室主任(其間：1995.05—1996.12奎屯市委掛職副書記)
1996.12？？ ？奎屯市副市長
1998.06？？ ？伊犁州外辦外事處處長
1998.12？？ ？伊犁州外辦黨組成員、外事處處長(1999.01—2000.12蘇州大學商學院工商管理專業學習)
2000.07？？ ？伊犁州人事局黨組成員、副局長
2003.04？？ ？鞏留縣委書記
2007.07？？ ？伊犁州廣播電視局黨組書記、副局長
2012.01？？ ？伊犁州政府黨組成員、秘書長，州政府辦公廳黨組書記
2016.12？？ ？伊犁州政協黨組成員，伊犁州政府黨組成員、秘書長，伊犁州政府辦公廳黨組書記
？？？？2017.02？？？？伊犁州政協黨組成員、副主席，伊犁州政府黨組成員、秘書長，伊犁州政府辦公廳黨組書記
古麗巴爾琴·賽力克拜簡歷
女，哈薩克族，1964年5月生，新疆尼勒克人，1983年7月參加工作，1993年2月入黨，大專學歷（1995年6月中央民族大學漢語專業畢業）。
1980.09？？ ？伊犁第一師範學校學習
1983.07？？ ？尼勒克縣科蒙鄉小學教師
1985.09？？ ？尼勒克縣團委幹部（其間：1993.09—1995.07中央民族大學政治理論專業學習）
1995.12？？ ？尼勒克縣喀拉托別鄉副鄉長
1998.05？？ ？尼勒克縣婦聯副主席（主持工作）
2000.11？？ ？尼勒克縣婦聯主席
2001.02？？ ？尼勒克縣委常委、婦聯主席
2001.04？？ ？尼勒克縣委常委
2006.04？？ ？尼勒克縣委常委、宣傳部部長
2007.10？？ ？尼勒克縣人大常委會主任、宣傳部部長
2008.03？？ ？尼勒克縣人大常委會黨組成員、書記、主任
2013.06？？ ？伊犁州總工會黨組副書記、主席（副廳長級）
2016.12？？ ？伊犁州政協黨組成員，伊犁州總工會黨組副書記、主席
？？？？2017.02？？？？伊犁州政協黨組成員、副主席，伊犁州總工會黨組副書記、主席
加拉力丁·卡馬力簡歷
男，維吾爾族，1965年5月生，新疆鞏留人，1984年7月參加工作，1991年6月入黨，大專學歷（1990年7月新疆大學政治理論專業畢業）。
1980.09？？ ？新疆煤礦學校地下採煤設計專業學習
1984.07？？ ？伊犁腦艾圖煤礦技術員
1986.08？？ ？鞏留縣公安局刑偵隊幹警
1986.12？？ ？鞏留縣人事局幹部（其間：1988.09—1990.07新疆大學政治理論專業學習)
1993.06？？ ？鞏留縣塔斯托別鄉黨委副書記
1996.03？？ ？鞏留縣塔斯托別鄉鄉長
1998.11？？ ？鞏留縣東買里鄉鄉長(其間：1999.01—2000.12蘇州大學商學院工商管理專業研究生課程進修班學習)
2001.02？？ ？新源縣委常委
2006.04？？ ？霍城縣委常委
2006.05？？ ？霍城縣委常委、統戰部部長（其間：2007.09—2008.01天津大學管理學院學習）
2008.09？？ ？霍城縣委常委、統戰部部長、人大常委會主任
2011.06？？ ？霍城縣委常委、人大常委會主任
2011.07？？ ？霍城縣人大常委會主任
2013.06？？ ？伊犁州民族宗教事務委員會黨組副書記
2013.08？？ ？伊犁州民族宗教事務委員會黨組副書記、主任
2016.12？？ ？伊犁州政協黨組成員，州民族宗教事務委員會黨組副書記、主任
？？？？2017.02？？？ 伊犁州政協黨組成員、副主席，州民族宗教事務委員會黨組副書記、主任
拉格瓦·才布格加甫簡歷
男，蒙古族，1964年2月生，新疆和布克賽爾人，1986年8月參加工作，1996年2月入黨，大學學歷（1986年8月內蒙古農牧學院草原系草原專業畢業）。 1981.09？？ ？內蒙古農牧學院草原系草原專業學習
1986.08？？ ？塔城地區草原站技術員
1993.06？？ ？塔城地區農業綜合開發辦副主任科員（其間：2000.09—2000.12伊犁州黨委黨校中青年幹部培訓班學習）
2001.01？？ ？塔城地區農業綜合開發辦主任科員
2002.09？？ ？塔城地區農業綜合開發辦副主任
2003.05？？ ？塔城地區民宗委副主任（其間：2003.09—2003.11塔城地委黨校縣處級幹部進修班學習）
2004.06？？ ？額敏縣副縣長
2007.09？？ ？塔城地區文體局黨組成員、副局長
2007.10？？ ？和布克賽爾縣委副書記、縣長
2016.12？？ ？伊犁州政協黨組成員
？？？？2017.02？？？ 伊犁州政協黨組成員、副主席
達吾克西·都孜拜簡歷
男，哈薩克族，1949年6月生，新疆伊寧縣人，初中學歷。
1975.03 伊寧縣愉群翁回族鄉伊斯拉木於孜村阿布里孜處學經
1980.09 伊寧縣喀拉亞尕奇鄉卡讚奇村務農
1986.05 伊寧縣喀拉亞尕奇鄉卡讚奇村清真寺伊瑪目（其間：1990.11—1991.02自治區伊斯蘭教經學院學習）
1996.05 伊犁州伊斯蘭教協會常委，伊寧縣政協常委、伊斯蘭教協會副會長，伊寧縣喀拉亞尕奇鄉卡讚奇村清真寺伊瑪目
？？？？2017.02 當選為自治州十三屆政協副主席
孔令勝簡歷
男，漢族，1966年10月生，甘肅民勤人，1987年8月參加工作，1993年6月入黨，中央黨校大學學歷（1998年12月中央黨校函授黨政管理專業畢業）。
1984.09？？ ？伊犁畜牧學校獸醫專業學習
1987.08？？ ？鞏留縣提克阿熱克鄉獸醫站、縣畜牧局幹部
1989.06？？ ？鞏留縣廣播電視局幹部
1992.03？？ ？鞏留縣委辦公室秘書
1993.06？？ ？鞏留縣委辦公室副科級秘書
1994.04？？ ？伊犁州黨委宣傳部幹部
1997.02？？ ？伊犁州黨委辦公廳秘書
1997.07？？ ？伊犁州黨委辦公廳副處級秘書(1995.08—1997.12中央黨校函授黨政管理專業學習)
2001.02？？ ？伊犁州黨委辦公廳副縣級秘書(其間：2001.10—2003.04伊寧縣掛職副縣長)
2003.04？？ ？伊犁州黨委辦公廳聯絡處處長
2005.10？？ ？霍城縣委副書記
2005.11？？ ？霍城縣委副書記、政法委書記
2009.10？？ ？霍城縣委副書記、政法委書記，人大常委會黨組書記(正縣長級)
2011.06？？ ？伊犁州黨委副秘書長
2015.01？？ ？伊犁州黨委副秘書長、信訪局局長
2016.12？？ ？伊犁州政協黨組成員，州黨委副秘書長、信訪局局長
？？？？2017.02？？？ 伊犁州政協黨組成員、秘書長，州黨委副秘書長、信訪局局長
（責任編輯：伊一）
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