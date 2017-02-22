中國擬首次修訂反不正當競爭法 增加認證不正當競爭行為「兜底條款」

中新社北京2月22日電 (記者 梁曉輝)反不正當競爭法修訂草案(以下稱修訂草案)22日提請全國人大常委會審議。此次修訂是反不正當競爭法(以下稱現行法)自1993年實施以來的第一次修訂。

中國國家工商總局局長張茅當日在向全國人大常委會第二十六次會議作修訂草案說明時表示，隨著中國市場經濟發展，新的業態、商業模式不斷出現，現行法存在一些不適應的地方：一是對實踐中新出現的擾亂競爭秩序、具有明顯不正當競爭性質的行為，現行法未作列舉；現行法列舉的不正當競爭行為，其特徵發生變化，反不正當競爭的執法依據不夠充分。二是對不正當競爭行為的規制和治理機制還不夠完善。三是現行法施行以後，又制定了反壟斷法、招標投標法等法律，現行法與這些法律存在交叉重疊甚至不一致內容，需要修改現行法。

對此，修訂草案進一步界定了不正當競爭行為，在維持現行法有關經營者應「遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德」要求的基礎上，規定：本法所稱不正當競爭行為，是指經營者違反前款規定，以不正當手段從事市場交易，損害其他經營者的合法權益，擾亂競爭秩序的行為。

同時，為滿足應對未來可能出現的不正當競爭行為的需要，修訂草案增加兜底認證條款，規定對經營者違反本法規定，及違反本法未作明確規定，嚴重破壞競爭秩序、確需查處的市場交易行為，由國務院有關部門研究提出應當認定為不正當競爭行為的意見，報國務院決定。

修訂草案還完善了民事賠償責任優先、與行政處罰并行的法律責任體系，規定：經營者違反本法規定，給他人造成損害的，應當依法承擔民事賠償責任。經營者同時承擔民事賠償責任和繳納罰款，其財產不足以同時支付時，優先承擔民事賠償責任。修訂草案還增加了對違法行為人的信用懲戒，規定經營者從事不正當競爭，受到行政處罰的，由監督檢查部門記入信用記錄，並依照有關法律、行政法規的規定予以公示。

此外，修訂草案還理順了本法與相關法律制度的關係，保持法律規定的協調一致。(完)