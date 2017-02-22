2月21日，習近平總書記主持召開中共中央政治局會議，審議《關於推進「兩學一做」學習教育常態化制度化的意見》。推進「兩學一做」學習教育常態化制度化，用習近平總書記系列重要講話精神武裝全黨，確保全黨堅決維護習近平總書記的核心地位，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，對於不斷開創中國特色社會主義事業新局面，持續開展具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭，具有重大而深遠的意義。

加強黨的建設，首要任務是加強思想政治建設，關鍵是教育管理好黨員、幹部。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視加強黨的思想政治建設，先後開展了黨的群眾路線教育實踐活動、「三嚴三實」專題教育、「兩學一做」學習教育，對於解決黨員幹部特別是縣處級以上領導幹部存在的突出問題、推進全面從嚴治黨起到了重要作用。正在開展的「兩學一做」學習教育，是加強黨的思想政治建設的一項重大部署，是面向全體黨員深化黨內教育的一場重要實踐，意義重大。正如習近平總書記批示所強調：「部署『兩學一做』學習教育，就是要推動黨內教育從『關鍵少數』向廣大黨員拓展，從集中性教育向經常性教育延伸，堅定廣大黨員的馬克思主義立場，保證全黨始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，使我們黨始終成為有理想、有信念的馬克思主義政黨。」

開展「兩學一做」學習教育，基礎在學，關鍵在做。一年來，廣大黨員幹部以尊崇黨章、遵守黨規為基本要求，明標準、立規範、守紀律，進一步堅定理想信念，提高黨性覺悟；以用習近平總書記系列重要講話精神武裝全黨為根本任務，把握系列講話的豐富內涵和核心要義，進一步增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，為全黨在思想上政治上行動上的團結統一夯實基礎；以做講政治、有信念，講規矩、有紀律，講道德、有品行，講奉獻、有作為的合格黨員為發展方向，強化宗旨觀念，勇於擔當作為，堅持以知促行，在生產、工作、學習和社會生活中充分發揮先鋒模範作用。實踐證明，開展「兩學一做」學習教育，是堅持思想建黨、組織建黨、制度治黨緊密結合的有力抓手，是不斷加強黨的思想政治建設的有效途徑，為新形勢下落實全面從嚴治黨要求積累了成功經驗。

思想政治建設不可能畢其功於一役，「兩學一做」學習教育也不只是一次活動，必須真正實現把黨的思想政治建設抓在日常、嚴在經常。按照中央政治局會議部署，各級黨組織要把推進「兩學一做」學習教育常態化制度化作為全面從嚴治黨的戰略性、基礎性工程，履行主體責任，抓常抓細抓長。在我們這樣一個有著8700多萬黨員的大黨開展常態化制度化的學習教育，堅持領導帶頭，以上率下，才能傳導動力、落實責任。領導機關領導幹部必須帶頭學、帶頭做，黨委（黨組）中心組學習必須把「兩學一做」作為主要內容，各級黨員領導幹部必須當好表率。同時，要發揮黨支部教育管理黨員的主體作用，把「兩學一做」納入「三會一課」等基本制度，融入日常，抓在經常。每年要對學習教育情況進行評估總結，一級抓一級，層層抓落實，力戒形式主義。

推進「兩學一做」學習教育常態化制度化，必須要把思想教育作為第一位的任務，教育引導廣大黨員特別是各級領導幹部不斷改造自己，提高思想政治覺悟。廣大黨員幹部要堅持不懈深入學習習近平總書記系列重要講話和總書記治國理政戰略思想，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，經常主動向黨中央看齊，向黨的理論和路線方針政策看齊，做政治上的明白人，旗幟鮮明講政治。

在教育過程中還要突出分類指導，堅持問題導向，聯繫思想工作實際經常查找和解決問題。應當看到，在一些黨員身上，理想信念模糊動搖、黨的意識淡化、宗旨觀念淡薄、精神不振、道德行為不端等問題還不同程度存在。開展常態化制度化的學習教育，就必須在解決問題中深化學習、檢驗實效，補足精神之鈣、掃除行為之垢、強化擔當之責，從而推動黨的作風不斷好轉，帶動事業發展取得長足進步。

本固才能枝榮，根深才能葉茂。通過抓好廣大黨員的學習教育來加強黨的思想政治建設，保持發展黨的先進性和純潔性，提高黨的凝聚力和戰鬥力，是全面從嚴治黨的一項重大課題。廣東各級黨組織和廣大黨員幹部務必要把思想教育作為第一位的任務，堅定不移深化全面從嚴治黨，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅決貫徹執行黨中央決策部署，堅決按中央要求謀划工作，以優異成績迎接黨的十九大勝利召開。