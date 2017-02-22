新京報快訊(記者劉洋)微信公眾號轉發有關名人的新聞后鏈接上自己的廣告，這算不算侵犯名人的權利?短跑名將蘇炳添認為公眾號「民信公司」的這種行為侵犯了自己的權利，今天上午，他起訴對方索賠46萬元並要求道歉。

蘇炳添認為，公眾號這種行為讓消費者誤認為他是該公司代言人，令自己蒙受誤解，權利受到侵犯。

「飛人」新聞后稱自己公司「倍兒快」

涉案文章是2015年8月24日某資本管理有限公司在其經營的微信公眾號「民信公司」中發佈的，標題為《驕傲，9秒99!中國飛人蘇炳添創造黃種人歷史!》。原告蘇炳添起訴稱，在未經他授權的情況下，文章擅自使用他的肖像用於該公司企業品牌及其銷售商品的廣告宣傳，且文中圖片配有該公司微信公眾號、商品宣傳頁面及聯繫方式，具有明顯的商業屬性，容易使消費者誤認為他系該公司代言人或與該公司存在合作關係，令他蒙受誤解。

蘇炳添認為，該資本管理有限公司侵犯其肖像權，要求法院判決該公司刪除侵權網頁及侵權圖片，公開賠禮道歉並在上述微信公眾號中推送致歉信，賠償經濟損失45萬元、維權成本等合理開支1萬元。其代理人稱，文章使用18張蘇炳添比賽照片，45萬是依據蘇炳添知名度估算的。

新京報記者發現，目前這篇文章在該公眾號仍能找到，文章講述了蘇炳添如何創造紀錄，最後鏈接了一張上述公司的廣告圖，圖上有「就是倍兒快」「百米跑完，你的鞋帶還沒系完」「民信財富，快的不止一步」等宣傳內容。

被告稱新聞是轉發 未侵犯原告肖像權

被告則不認為侵權。庭上，其代理人答辯稱，「驕傲，9秒99!中國飛人蘇炳添創造黃種人歷史!」文章不是自己製作的而是轉發新聞報導，新聞報導互聯網上傳播廣泛，在新聞報導中包含數張新聞照片。從現實內容可以看出，涉訴照片是蘇炳添參加社會公眾活動照片，是公開場合拍攝的，上述照片的性質系知名人士在公開場合拍攝的包含知名人士形象在內的新聞照片，該照片不構成對原告肖像權侵害。

「答辯人轉發新聞目的也是為表達自豪與欣喜，不具有非法使用原告肖像的主觀故意。」被告代理人稱，涉訴新聞照片是公眾號管理平台做轉發時自動匹配，不是答辯人自行添加，從原告提交的公證書內容看，轉發該新聞的微信公眾號很多，「在自媒體非常廣泛的情況下，任何個人或者相應的報導主體，其轉載的文章都有一定商業因素包含其中，其目的是為了獲得他人的關注。不能僅憑此認定我方轉載行為的核心目的是盈利。」被告方請求法院駁回起訴。

對此，原告代理人則表示，被告不是新聞報導單位，不具有新聞報導的權力。本案中被告以盈利為目的使用原告的肖像，使用過程中未經原告許可，應當承擔賠償責任。

該案將擇日宣判。