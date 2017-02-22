社政醫療檢警整合 為兒少建構安全網中央社 (2017-02-22 15:08)
（中央社記者陳朝福高雄22日電）6歲的小澤被送到醫院時骨瘦如材，高雄市社會局獲報立即通知醫療團隊協助驗傷，社工並啟動重大兒虐致重傷案偵查機制，檢察官指揮偵辦，經由社政醫療檢警為兒少建構安全網。
高雄市社會局今天表示，小澤被送到醫院時骨瘦如材，親友也曾撞見他翻垃圾桶找食物，但案主則以孩子有病會一直找東西吃為由搪塞詢問。
由於案主說詞可疑，高雄市社會局通知醫療團隊協助驗傷，發現小澤身體及腦部有新舊傷，且為外力所造成，因此由社工啟動重大兒虐致重傷案件偵查機制。
經由檢察官指揮偵辦，查出小澤的父母經常吵架，每次吵架後小澤就遭殃，不是被踢打就是被罰不准吃飯，現在小澤在社政醫療檢警團隊的保護照顧下，逐漸恢復健康和重展笑顏。
高雄市社會局表示，從國內外研究結果顯示年齡愈低者，受虐致死的機率愈高，且稚齡兒童多無法為自己表述受害經過，為保障被害人權益，高雄市因此成立「兒童少年驗傷醫療整合中心」，在發生重傷虐待案件時第一時間立即蒐證，同時讓施虐者無法串供及滅證。
高雄市社會局呼籲，家庭關係需要經營學習，如因家人感情不睦、經濟及照顧管教壓力等因素，產生衝突或暴力行為時，一定要正視並設法解決或求助，不要讓問題變得更嚴重，導致傷害家庭、觸犯法律。1060222
關鍵字：
上一則：鄉代恐嚇取財介入工共工程收規費
下一則：鄉代恐嚇取財介入工共工程收規費
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Dell 液晶 螢幕．24吋 液晶螢幕．Sony 液晶螢幕．液晶螢幕 42．LG 液晶螢幕．46吋 液晶螢幕．液晶螢幕 HDMI．FHD 液晶螢幕．17吋 液晶螢幕．HP 液晶螢幕．42吋 液晶螢幕．HTC 液晶螢幕．HDMI 液晶 螢幕．可旋轉 液晶螢幕．20吋 液晶螢幕．benq 液晶螢幕．液晶螢幕 lg．液晶螢幕．WD 液晶螢幕．NDSL 液晶螢幕．液晶 螢幕 MP4．台灣製造 液晶 螢幕．10吋 液晶螢幕．BenQ 液晶 螢幕．PLUS. 液晶螢幕．ELECOM 液晶螢幕 擦拭巾．asus 液晶螢幕．ROWA 液晶螢幕．19吋 液晶螢幕．LED 液晶螢幕
退休教師指姦菲傭 判刑3年2月確定【中央社】
土豪哥被判12年 網友神預測結局【NOWnews今日新聞】
W飯店女子猝死案 北檢今偵結【中廣新聞網】
博奕公司上班保障五萬月薪 騙人的啦【中廣新聞網】
0222讀報【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》