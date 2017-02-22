（中央社記者陳朝福高雄22日電）6歲的小澤被送到醫院時骨瘦如材，高雄市社會局獲報立即通知醫療團隊協助驗傷，社工並啟動重大兒虐致重傷案偵查機制，檢察官指揮偵辦，經由社政醫療檢警為兒少建構安全網。



高雄市社會局今天表示，小澤被送到醫院時骨瘦如材，親友也曾撞見他翻垃圾桶找食物，但案主則以孩子有病會一直找東西吃為由搪塞詢問。



由於案主說詞可疑，高雄市社會局通知醫療團隊協助驗傷，發現小澤身體及腦部有新舊傷，且為外力所造成，因此由社工啟動重大兒虐致重傷案件偵查機制。



經由檢察官指揮偵辦，查出小澤的父母經常吵架，每次吵架後小澤就遭殃，不是被踢打就是被罰不准吃飯，現在小澤在社政醫療檢警團隊的保護照顧下，逐漸恢復健康和重展笑顏。



高雄市社會局表示，從國內外研究結果顯示年齡愈低者，受虐致死的機率愈高，且稚齡兒童多無法為自己表述受害經過，為保障被害人權益，高雄市因此成立「兒童少年驗傷醫療整合中心」，在發生重傷虐待案件時第一時間立即蒐證，同時讓施虐者無法串供及滅證。



高雄市社會局呼籲，家庭關係需要經營學習，如因家人感情不睦、經濟及照顧管教壓力等因素，產生衝突或暴力行為時，一定要正視並設法解決或求助，不要讓問題變得更嚴重，導致傷害家庭、觸犯法律。1060222