雲林縣古坑鄉鄭姓鄉民代表涉嫌介入公共工程標案，持槍械恐嚇合法得標廠商，收取規費，今天（22日）被雲林地檢署指揮警方搜索查獲，共傳喚三十四人到案。訊後，鄭姓鄉代以十萬元交保候傳，另有九名共犯以十萬元和五萬元不等交保。



雲林地檢署指出，檢察官陳昭蓉得知有地方民代涉及不法，於是指揮警方多個單位組成專案小組，歷經半年跟監蒐證，見時機成熟，兵分十九路，分別前往雲林縣古坑鄉代表會辦公室，涉案鄉民代表、相關共犯住家進行搜索。



檢警一舉查獲現金新臺幣84萬3仟元、包裝茶葉112包、被害人借款本票、債務委託書、帳冊、賭博工具一批，以及空氣槍三把和大量木棍、鐵棍、木刀等證物。全案現由檢察官深入追查中。



