記者莊漢昌／台南報導

台南市教育局為改善國中小學生如廁品質，3年來花了2億多元，整建校園老舊廁所，由於甚獲好評，今年度持續編列5000萬預算辦理，將提供師生及民眾全新的如廁空間。

國中小學校廁所因使用頻率高，並且開放校園供民眾使用，管理不易，老舊情形日益嚴重，特別是超過20年以上的老舊廁所，常有空間陰暗狹窄、地面斑駁、殘留污垢，以及多層台階等問題，已成為學校環境管理中最感頭痛的問題之一。

為提升師生使用意願，教育局在103、104年度向中央爭取1282萬，完成18校28間老舊廁所整建工程。105年繼續辦理127校，總經費1.94億，預計整建444間老舊廁所。截至106年2月17日止，已完成72校，另外52校發包施工中，預計今年3月中完工。

教育局表示，目前有部分20年以上老舊廁所尚待更新，今年持續編列5000萬預算進行改善，預計約可整建100間。為提供舒適安全的校園環境，教育局未來將分年持續編列，並爭取教育部專案經費，建置優雅舒適的如廁空間，全面打造友善安全校園環境。