全民防災 台南南區公所與各界簽訂防救災支援協定台灣好新聞報 (2017-02-22 13:31)
記者莊漢昌／臺南報導
為因應人為或天然等因素造成之大規模災害，規模超過自有能力或資源時，能迅速應變，有效整合資源，提昇應變效能，臺南市南區區公所22日與民間救難團體、旅宿業、通訊傳播團體，簽訂防救災支援協定，期能防止災害擴大，減低生命財產損失。
南區區公所非常重視此次防救災支援協定的簽訂，特邀請臺南市災害防救辦公室執行秘書侯俊彥為見證人，南區出身的市議員莊玉珠及蔡淑惠也與會共同見證。簽訂的團體則有：ADS國際潛水學校聯盟、中華民國水上運動協會、揚悅大飯店、楓華沐月台南行館、臺南國軍英雄館、臺南勞工育樂中心以及中華民國業餘無線電促進會南部分會等。
南區區長朱棟表示，面對全球氣侯的變遷，四季紊亂極寒、酷熱、水患、久旱不斷發生，又人類發展肆意的破壞造成生態失衡，當災害發生時，可能引發連鎖效應，成為複合性的災難，非單一政府機關部門所能負擔的。所以簽訂防救災支援協定，期提供專業的人員和設備，協助南區救災和災民舒適的避難收容處所。希望災害發生時，能透過協調公部門、私企業和非營利組織等的災難防救能量與優勢，建構「減災」、「整備」、「應變」、「復建」的災害防救體系，以保障人民的生命財產安全。
關鍵字：
上一則：泰國台商總會一行人抵台參訪
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Dell 液晶 螢幕．24吋 液晶螢幕．Sony 液晶螢幕．液晶螢幕 42．LG 液晶螢幕．46吋 液晶螢幕．液晶螢幕 HDMI．FHD 液晶螢幕．17吋 液晶螢幕．HP 液晶螢幕．42吋 液晶螢幕．HTC 液晶螢幕．HDMI 液晶 螢幕．可旋轉 液晶螢幕．20吋 液晶螢幕．benq 液晶螢幕．液晶螢幕 lg．液晶螢幕．WD 液晶螢幕．NDSL 液晶螢幕．液晶 螢幕 MP4．台灣製造 液晶 螢幕．10吋 液晶螢幕．BenQ 液晶 螢幕．PLUS. 液晶螢幕．ELECOM 液晶螢幕 擦拭巾．asus 液晶螢幕．ROWA 液晶螢幕．19吋 液晶螢幕．LED 液晶螢幕
- HAPPYHOME 克里門多用途塑鋼製20格置物櫃RU6-KL-4020F三色
- 【纖柔CARBONSOFT】新一代高科技智慧型碳纖維電熱毯(單人可
- VANGUARD 精嘉 The Heralder 傳信者 16Z 攝影槍套包(公司貨
- 【獨身貴族】時尚感顯現腰身線條羽絨保暖大衣(2色)
- 【愛上新鮮】冰島大比目魚扁鱈10片(300g/片)
- 范登伯格 - 奔馳 進口地毯 - 虎對紋 (中款 - 140x190cm)
- 【MONITORMATE】miniS 多功能螢幕架(霧面黑)
- (女) ASICS GT-2000 5 慢跑鞋-路跑 訓練 亞瑟士 寶藍白
- GUCCI太陽眼鏡 金屬竹節廣告款/黑-金#GG3793FS HQW
- Go-Getter太陽眼鏡 韓系圓框/棕#GS1017 BR
退休教師指姦菲傭 判刑3年2月確定【中央社】
土豪哥被判12年 網友神預測結局【NOWnews今日新聞】
W飯店女子猝死案 北檢今偵結【中廣新聞網】
博奕公司上班保障五萬月薪 騙人的啦【中廣新聞網】
0222讀報【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》