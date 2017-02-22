記者莊漢昌／臺南報導

為因應人為或天然等因素造成之大規模災害，規模超過自有能力或資源時，能迅速應變，有效整合資源，提昇應變效能，臺南市南區區公所22日與民間救難團體、旅宿業、通訊傳播團體，簽訂防救災支援協定，期能防止災害擴大，減低生命財產損失。

南區區公所非常重視此次防救災支援協定的簽訂，特邀請臺南市災害防救辦公室執行秘書侯俊彥為見證人，南區出身的市議員莊玉珠及蔡淑惠也與會共同見證。簽訂的團體則有：ADS國際潛水學校聯盟、中華民國水上運動協會、揚悅大飯店、楓華沐月台南行館、臺南國軍英雄館、臺南勞工育樂中心以及中華民國業餘無線電促進會南部分會等。

南區區長朱棟表示，面對全球氣侯的變遷，四季紊亂極寒、酷熱、水患、久旱不斷發生，又人類發展肆意的破壞造成生態失衡，當災害發生時，可能引發連鎖效應，成為複合性的災難，非單一政府機關部門所能負擔的。所以簽訂防救災支援協定，期提供專業的人員和設備，協助南區救災和災民舒適的避難收容處所。希望災害發生時，能透過協調公部門、私企業和非營利組織等的災難防救能量與優勢，建構「減災」、「整備」、「應變」、「復建」的災害防救體系，以保障人民的生命財產安全。