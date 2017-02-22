男童騎車走失 熱心警協助返家台灣好新聞報 (2017-02-22 11:44)
記者葉志成／桃園報導
桃園市新屋區一名國小三年級男童，21日傍晚與其母騎腳踏車外出，男童於鄉村產業道路中走失，一路騎乘找尋其母蹤跡，直至該童體力不支，發現身處陌生地，心中越發惶恐及害怕，無助的在路邊哭泣，楊梅分局埔頂派出所巡邏警網發現，先將杜童載回派出所安置，並提供餅乾、飲水安撫其心，另依其提供姓名逐一查詢資料，經多筆資料查證，最後將該童平安送回交其母親，家屬感謝埔頂所貼心的服務。
警方表示，埔頂派出所所長洪淇毅、警員蔡皓傑巡邏勤務，於2月21日17時30分許，行經新屋區中華南路443號前，發現一孩童坐蹲路邊，臉露驚恐、眼淚鼻涕齊下，哭泣不止，所長等立即下車關切，經詢問了解，男童就讀國小三年級與母親下午由住家騎腳踏車出遊，2人於鄉村道路中走失，男童一路騎乘找尋其母蹤跡，直至體力不支，又發現身處陌生地，心中越發惶恐及害怕，無助的在該處哭泣。
所長洪淇毅問其家住址及電話，杜童僅知住在新屋區頭洲里，其餘資料一概不知，先將杜童載回派出所安置，並提供餅乾、飲水安撫其心，逐一查詢資料，經多筆資料查證、比對及經電話逐一確認，終於確定男童住所，以電話向其家屬報平安，驅車送該童回家，其母正因與小孩走失，急的四處尋找，忽然接獲警方電話通知小孩平安訊息，急忙回家，見到失兒2人抱頭痛哭，感謝警方主動尋獲失兒送返回家，對埔頂所員警再三表示萬分感謝之意。
楊梅分局分局長翁群能表示，埔頂派出所所長洪淇毅、警員蔡皓傑落實巡邏勤務，發現可疑下車盤詰因而將迷失男童安全送返家，值得嘉勉，對於需要幫助之民眾，不吝伸出援手，深獲家屬肯定，無形之中也建立了警民良好的關係，楊梅分局同仁秉持著同理心與關懷民眾的熱忱，充分展現出警察為民服務工作表現。
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