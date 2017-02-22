泰國台商總會一行人抵台參訪中央社 (2017-02-22 14:56)
（中央社記者卞金峰桃園22日電）泰國全僑民主和平聯盟暨泰國台商聯合總會長劉樹添今天率團抵台訪問，他們將拜訪總統府、新北市議會，參加海外台商新南向論壇。
泰國全僑民主和平聯盟暨泰國台商聯合總會一行12人，今天由總會長劉樹添率團，中午搭機抵台。
他說，此行因應新政府新南向政策，來台交流並汲取經驗，預期將會拜訪總統府、新北市議會、立法院及僑委會等單位，同時在立法院參加海外台商新南向論壇。1060222
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