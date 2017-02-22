W飯店命案 女模父：土豪哥恐全身而退中央社 (2017-02-22 14:46)
（中央社記者盧太城台東22日電）W飯店女模命案，檢察官偵結，土豪哥朱家龍被依藥事法等罪起訴。女模父、郭父說，所有證據能串證的都串證，能湮滅的都湮滅了，土豪哥恐全身而退。
他說，今天要連夜上台北找律師，明天早上對外說明，從事件發生後至今，感謝大家關心。1060222
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