（中央社記者盧太城台東22日電）W飯店女模命案，檢察官偵結，土豪哥朱家龍被依藥事法等罪起訴。女模父、郭父說，所有證據能串證的都串證，能湮滅的都湮滅了，土豪哥恐全身而退。



他說，今天要連夜上台北找律師，明天早上對外說明，從事件發生後至今，感謝大家關心。1060222