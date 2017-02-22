花蓮新城鄉立幼兒園因為建築師設計理念，入圍建築業界具聲望的「遠東建築獎」。當時幼兒園的設計，3層樓建築採清水模天花板、火頭磚及半戶外鐵木地坪、香杉實木門，建造如花蓮山與海及早期木構日式房子相互交織的縮影。（翻攝照片）中央社記者李先鳳傳真 106年2月22日