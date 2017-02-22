花蓮新城鄉立幼兒園因為建築師設計理念，入圍建築業界具聲望的「遠東建築獎」。不料7年來，幼兒園完全走樣，讓建築師林祺錦貼文表示痛心，感嘆台灣空間美學教育還有很長的路要走。中央社記者李先鳳攝 106年2月22日