未經討論就改頭換面的新城幼兒園（3）中央社 (2017-02-22 14:31)
花蓮新城鄉立幼兒園因為建築師設計理念，入圍建築業界具聲望的「遠東建築獎」。不料7年來，幼兒園完全走樣，讓建築師林祺錦貼文表示痛心，感嘆台灣空間美學教育還有很長的路要走。中央社記者李先鳳攝 106年2月22日
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